Кабинетът отпусна 17 млн. лв. за национално хранилище за радиоактивни отпадъци

Министерството на енергетиката получава 17 млн. лв. за индексация на сумите по договор за строителство на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Националното хранилище се изгражда от Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци" (ДПРАО) като възложител, а всички негови дейности се финансират от фондовете „Радиоактивни отпадъци" и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения", които са част от бюджета на енергийното министерство.

Допълнителните17 млн. лв.бяха разчетени с проекта за държавен бюджет за 2026 г., одобрен от Министерския съвет, който обаче не беше приет от Народното събрание.

Изграждането на хранилището е задължение на България по силата на Директива 2011/70/ЕВРАТОМ от 19 юли 2011 г., според която всяка държава членка носи крайната отговорност за управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, генерирани в нея. То се финансира с безвъзмездна помощ от Международен фонд „Козлодуй" и национално съфинансиране.

