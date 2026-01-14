Китай обяви рекордни нива на износа за 2025 г. въпреки митата на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай обяви рекордни нива на износа за 2025 г., в която митата и търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп предизвикаха сътресения в световната икономика, пише Би Би Си.

В сряда Пекин се похвали с най-големия търговски излишък в света досега в размер на 1,19 трилиона долара.

Това е първият път, в който годишният търговски излишък на Китай надхвърля 1 трилион долара, като подобрява рекорда от 2024 г. от 993 млрд. долара.

Месечните излишъци от износ на Китай са надхвърляли 100 млрд. долара седем пъти през миналата година. Това показва, че тарифната кампания на Тръмп не е повлияла съществено на общата търговия на страната с останалия свят.

Търговията със САЩ наистина е отслабнала, но това е компенсирано от ръст на китайския износ към други региони като Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка.

Уан Дзюн, заместник-директорът на китайските митници, заяви по време на пресконференция на 14 януари, че тези резултати са „извънредни и трудно постигнати", предвид дълбоките промени и предизвикателствата в световната търговия. Той отбеляза още увеличение на износа на зелени технологии, продукти, свързани с изкуствен интелект, и роботика.

Огромният излишък може да се обясни със силното външно търсене на китайски стоки, растящата търговия с глобални партньори, включително страни от Южна Азия, Африка и Европа, както и със слабото вътрешно търсене.

Китайската икономика е обременена от криза в сектора на недвижимите имоти и нарастващ дълг, което кара бизнеса да бъде по-предпазлив в инвестициите, а потребителите – в разходите си. В резултат на това нуждата от внос е по-малка. Той е нараснал само с 0,5%, според новите данни.

Междувременно по-слабият юан, силното предлагане на стоки и инфлацията в западните страни също са направили китайския износ по-привлекателен.

През април миналата година американският президент Доналд Тръмп предизвика сътресения в световната икономика, като обяви мащабни мита върху стоки от повече от 90 държави. Някои от най-тежките мита бяха насочени към Китай, който изнася за САЩ повече от всяка друга страна.

Ескалиращата словесна война между двете най-големи икономики в света включваше заплахи за всеобхватни мита от трицифрен процент.

По това време търговски експерти възприеха ситуацията като тест за зависимостта на Китай от американския пазар .

И двете страни успяха да замразят конфронтацията след среща между Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея през октомври, като избегнаха пълен срив в търговските отношения.

Други, по-умерени мита обаче остават в сила и сериозно са ограничили китайския износ към САЩ.