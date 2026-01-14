ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 13 на сто по-евтин ток за бизнеса утре

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 100 670,88 мегаватчаса електроенергия Снимка: Pixabay


При средна цена от 169,74 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 15 януари, посочва БТА.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 194,57 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 12,76 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 187,18 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 152,31 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 100 670,88 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 170,60 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 151,78 евро (без ДДС) за мегаватчас.

