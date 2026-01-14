Първата марка за 2026 г. е за еврото и струва 1 евро

Валидираха я вицепремиерът Гроздан Караджов, финансовият министър Теменужка Петкова и художникът доц. Ненко Атанасов

Първата българска пощенска марка за годината е за еврото и първата с номинал евро. Тя е с малък размер, но голяма по историческо значение - знак за новата икономическа епоха на страната ни. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на пускането в употреба на пощенско-филателното издание "България в еврозоната". То беше валидирано от министрите Гроздан Караджов и Теменужка Петкова, и художника на проекта доц. Ненко Атанасов.

Караджов обясни, че подобна промяна в номинала на българските пощенски марки се случва за втори път, до въвеждането на златния български лев през 1880 г. марките са били отпечатвани в сантими и франкове.

През следващите повече от 140 г. в левове са издадени 6000 пощенски марки, които документират най-важните моменти от съвременната ни история. "Днес с тази марка затваряме един цял исторически и колекционерски цикъл", посочи той.

Караджов си пожела тази марка да премине много граници, както това става с образите на Мадарския конник, на Св. Иван Рилски и на Паисий Хилендарски на евромонетите, които ще бъдат в портфейлите на милиони европейци.

Министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че с приемането на България в еврозоната приключва процесът по пълна интеграция на страната ни в рамките на Европейския съюз, което било дългогодишна мечта за поколения българи. "Радвам се, че именно това правителство успя да я осъществи", каза тя. Според нея ползите от приемането на България в еврозоната означава на първо място, икономическа, финансова и ценова стабилност, много повече инвестиции, икономически растеж, по-високи доходи, облекчение при пътуването на всички български граждани в чужбина, както и минимизиране на много сериозни разходи по отношение на бизнеса, свързани с превалутирането.

Петкова благодари на българските граждани и на българския бизнес, че приемането на еврото в България се осъществява плавно. По думите й няма никакви сътресения и всички тези страхове, които се опитваха да бъдат насаждани сред обществото, се оказаха напълно неоснователни. „Оттук нататък предстои единствено и само да черпим ползите от това, че България е в еврозоната.