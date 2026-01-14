Държавата предлага разсрочване на дължимата сума за концесия на софийското летище

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов заяви, че държавата е изпратила писма до „СОФ Кънект" с искане за пълно изпълнение на задълженията по концесионния договор, като отговори на въпрос на журналисти на церемонията по валидирането на първата пощенска марка за 2026 г. „България в еврозоната".

Караджов посочи, че по предварителните данни, с които министерството разполага, концесионната вноска за 2025 г. надхвърля всички първоначални и последващи прогнози, включително тези, правени по време на пандемията от COVID-19. По думите му изчислената дължима сума за 2025 г. възлиза на 38 млн. евро.

Той уточни, че днес е изпратено и второ писмо до концесионера, с което държавата предлага конкретен анекс към договора, предвиждащ разсрочване на дължимата сума на две равни вноски. Караджов подчерта, че предложението може да стане факт единствено при съгласие от страна на „СОФ Кънект".

Караджов отбеляза, че към момента концесионерът се придържа към вече подписан анекс, като в рамките на устните преговори е заявил готовност да заплати 9 млн. евро, вместо пълния размер на концесионната вноска.

„Къде и как ще се срещнат позициите на двете страни, вероятно ще бъде въпрос към следващия министър", коментира Караджов, цитиран от БТА.