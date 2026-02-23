12 упражнения да развиете лидерския си потенциал

Изпълнявайте ги, докато не станат част от поведението ви, препоръчват авторите им - американски психолози

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Лидерството е преди всичко осъзнаване на вашата уникалност, а не търсене на чудодейни рецепти, които ще ви позволят да се извисите над масите. Превръщането в лидер означава да сте себе си и да използвате целия си потенциал от навици, дарби и енергия. В противен случай всичките ви опити ще бъдат имитация, жалък стремеж да сте това, което не сте.

Задачата на бъдещия лидер е да намери и да анализира своите способности, да ги изяви, да се научи да действа различно. То е нещо вътре във вас, с което да установите контакт. След това трябва да повярвате в успеха, дори в настоящия момент да няма никакви предпоставки за него. После идва ред на силната воля, необходима за реализиране на поставената цел. А най-главното е да не се страхувате от поражението.

Американските психолози Хосе Стивънс и Майк Уудкок са съставили 12 практически упражнения за подпомагане на началното развитие на лидерския потенциал.

1. Започнете диалог с вътрешния си критик

Научете се да възразявате на вътрешния си глас, който често критикува вас и околните. Не просто го слушайте, а водете диалог с него. Позволете си да му се ядосате, но реагирайте философски на думите му.

Отличен начин да постигнете успех в това упражнение е да си водите дневник. Записвайте всичко, което този критикар иска да ви каже. Но му поставете условие да говори във второ лице. Вместо "аз съм некадърник и никога няма да стана лидер" напишете "ти си некадърник и...". След това му отговорете така, както бихте разговаряли с хулиган. Отличният отговор е: "Е, и какво?"

2. Всеки ден отбелязвайте успехите си

Преди да си легнете, направете списък с най-малко три, а най-добре със седем неща, които сте свършили много добре през деня.

Автоматично ще се появи желание да отбелязвате и събитията с отрицателен резултат. Проявете воля, отклонете вниманието си от неуспехите и се концентрирайте върху победите. В началото това ще ви коства много усилия, но не се отказвайте.

3. Слушайте за вашите достойнства и недостатъци

Това изисква голяма смелост, но е задължително.

Направете списък на няколко приятели, които наистина ви обичат и искрено искат да ви помогнат. Помолете ги да запишат на телефона си защо проявяват загриженост и симпатия към вас и обратното. Поискайте броя на достойнствата и на недостатъците да е приблизително равен (задължително условие).

Съберете всички записи и ги изслушайте един след друг. Ако проявите тази смелост, ще направите голяма крачка към преодоляване на вътрешните си бариери.

Разбира се, вътрешният ви критик непрекъснато ще нашепва, че това е пълна глупост. Не му позволявайте да ви спре.

4. Станете приятел с отражението си в огледалото

Гледайте себе си в очите. В началото това ще ви се струва смешно, но не се отказвайте. Попитайте се: "Какво право имам да съдя този човек?" Може да мразите много някои негови черти, които най-често ви напомнят за вашите родители или по-големи сестри и братя. Възможно е да чувствате яд към тях, че са искали много от вас, а в замяна са ви давали малко. Позволете си този яд, но не го обръщайте към себе си. След яда ще дойде тъгата, а след нея - чувството за облекчение и прошка. Нека те дойдат по реда си, не бъдете нетърпеливи.

Психолозите твърдят, че често е необходимо доста време, за да отправите първия поглед, без да изпитвате желание да се обърнете. Въоръжете се с воля и се постарайте да се отпуснете. Започнете с кратък диалог и постепенно го увеличавайте.

5. Рискувайте всеки ден

Това означава, че трябва да гоните всяка задача, докато не я разрешите.

Особено ценни са публичните изяви, които ви карат да използвате повече емоции от обичайното. Тях трябва да тренирате задължително - едно от основните качества на лидера е да умее точно и находчиво да излага мислите си пред други хора.

Като добивате опит в доскоро непознати дейности, вие разширявате своя арсенал, предназначен за постигане на бъдещи победи. Но все още избягвайте дейности, които ви принуждават да се сравнявате с околните. Има опасност първият провал да ви потисне.

6. Проявявайте активност и поемайте отговорности

Стремежът към лидерство изключва пасивността, затова умението ви да взимате решения трябва да се развива непрекъснато. Използвайте всяка възможност да поемате отговорност и да проявявате инициатива. Ако искате да ви приемат за стълб на колектива или отдавна се стремите към ръководна позиция, веднага набележете конкретните си предложения за подобряване на работата. След това ги споделете. Не казвайте, че искате да помогнете, предлагайте как ще помогнете.

7. Научете се да си признавате грeшкитe

Един от начините да развиете лидерските си умения е да направите списък с утвърждения. Започвайте всяка фраза с думите "Аз нося отговорност за...". В списъка трябва да има не по-малко от 10 точки. Не е нужно да вярвате във всяко утвърждение, но степента на съпротива, която ще изпитвате по време на това упражнение, ще ви покаже колко здраво ви спират вътрешните бариери.

Вторият момент е насочен към изкореняване на желанието винаги да бъдете най-добрият, първият. Ще се наложи да признаете допуснати грешки. Опитайте се да преминете през това упражнение с чувство за хумор. Признайте, макар и само на лист хартия, за своите лоши мисли и действия. Постепенно ще се научите да изпитвате радост от вътрешната си откритост.

8. Учете се да отказвате и да отстоявате своето

Първо трябва да се научите да отказвате. Най-добре ще го изтренирате с приятел. Той играе ролята на човек, който иска нещо от вас. Нека опита да предизвика у вас чувство за вина, да се позове на егоизма ви. Вашата задача е да кажете "Не", колкото и да ви е трудно. Повтаряйте го, докато не почувствате, че отказвате спокойно и без вътрешна борба. Постепенно започнете да практикувате и в реалния живот.

След това се учете да не отстъпвате, докато не получите желаното. Вашият приятел играе ролята на недобросъвестен чиновник, а вие трябва да го заставите да си свърши работата, но без да прибягвате до обвинения и заплахи или до хленчене и комплименти. Упражнението е изпълнено, когато успеете да поставите партньора си в безизходно положение. Това е едно от основните упражнения за изработване на умение за влияние над околните.

9. Направете списък на алтернативите

Целта е да се научите да правите избор. Съставете списък с възможните изходи от дадена ситуация. След това коментирайте всяка, без да прибягвате до израза "да, но...".

Примерен сценарий: "Искам да получа повишение, но ми пречи ..." Избройте пречките и дайте възможните им решения.

10. Всеки ден се награждавайте

Планирайте по едно удоволствие на ден. Не нарушавайте плановете си, колкото и невъзможно да ви се струва.

За да проследите изпълнението, направете диаграма, на която в края на деня отбелязвате степента на полученото удоволствие. Бъдете честни пред себе си. Ако позволите на някаква случайност да наруши плановете ви, денят не влиза в броенето. Не ви е позволено да се оправдавате с обстоятелствата.

Когато успеете да изпитате удоволствие поне 5 пъти в седмицата, значи се движите в правилната посока.

11. Изгорете списъка с пречките

Напишете най-близката си цел по пътя към лидерската позиция. Отдолу изредете какво ви пречи. Прочетете пречките на глас и позволете на вътрешния си критик пълна свобода да говори. След това отново прочетете целта си и изгорете листа тържествено.

12. Дайте си увереност и целеустременост

Може да ви е много сложно да отстоявате своята гледна точка, когато виждате реакцията на околните. Тази тенденция да отстъпвате се прехвърля и върху осанката ви. Когато се изправите срещу свой опонент с отпуснати рамене и прегърбени, резултатът от разговора е лесно предвидим. Затова тренирайте с приятел или пред огледалото.

Пренесете тежестта на тялото от петите на пръстите, дръжте коленете си леко сгънати, повдигнете брадичка. Отстоявайте своето мнение изправени и със самочувствие.

Тембърът на гласа ви също може да подскаже за вашето самочувствие. Жалостивите нотки веднага ще ви превърнат в аутсайдер.

Изпълнявайте упражненията стриктно няколко седмици, докато не станат част от поведението ви. Епизодичното занимание с тях не върши никаква работа, предупреждават психолозите.

