Теменужка Петкова: Процесът по въвеждането на еврото протича изключително плавно

Процесът по въвеждането на еврото в България протича изключително плавно и в пълно съответствие със законодателната рамка, заяви министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова в отговор на въпрос на журналисти по време на церемонията по валидирането на първата пощенска марка за 2026 г. „България в еврозоната".

По думите ѝ всички ангажирани институции изпълняват своите функции – Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и останалите контролни органи са на мястото си и упражняват правомощията си така, че преходът към еврото да бъде максимално спокоен и законосъобразен. Петкова подчерта, че въпреки възможностите за усъвършенстване, институциите се справят много добре с поставените задачи.

Петкова изрази благодарност към служителите на „Български пощи" за добрата организация, включително в най-малките и отдалечени населени места, където гражданите имат възможност да обменят валута.

В отговор на въпрос за липсата на приет държавен бюджет, Петкова припомни, че проектобюджетът е получил подкрепа както от синдикатите, така и от работодателските организации, но по различни причини не е бил приет. В момента страната работи по силата на удължителния закон за бюджета – практика, която тя определи като неблагоприятна, тъй като ограничава инвестиционните разходи и създава риск от забавяне на проекти.

Петкова заяви, че се надява много скоро да се проведат предсрочни парламентарни избори и България възможно най-скоро да има редовно правителство и приет закон за държавния бюджет.