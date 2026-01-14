Гроздан Караджов: Настоящият бюджет ограничава инвестициите и забавя инфраструктурните проекти

Настоящият удължителен бюджет покрива само текущите разходи и не осигурява достатъчно средства за инвестиции, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов по време на церемонията по валидирането на първата пощенска марка за 2026 г. „България в еврозоната".

Той напомни, че предишното правителство е оставило нерешени плащания по строителни проекти, което води до риск от забавяне на инфраструктурните дейности, тъй като фирмите се колебаят да продължат работа при несигурност на плащанията. Министърът подчерта необходимостта от ясни правила и навременно изпълнение на плащанията, за да могат започнатите проекти да бъдат завършени.

„Цялата мобилизация за тези проекти изисква ресурси и внимателно управление. Ако плащанията се забавят, рискуваме да повторим проблемите от предишните години", каза Караджов по време на церемонията, цитиран от БТА.

Той допълни, че поради засиления интерес към обмяната на левове в евро, правителството е отпуснало допълнителни 25 млн. евро като оборотен заем на „Български пощи".