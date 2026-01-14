Държавата влиза като акционер в търсенето на газ в Черно море (Обзор)

Корабът Globetrotter I пристигна през декември за следващия сондаж

Държавата ще влезе като акционер в проекта за търсене и проучване на нефт и газ в Черно море. Това ще стане чрез Българския енергиен холдинг, който ще се включи с 10%. Това решение е взето от правителството на заседанието му днес, каза енергийният министър Жечо Станков.

Търсенето в блок “Хан Аспарух” се изпълнява от компаниите OMV и NewMed.

С участието си няма да се облагодетелстваме само от концесионните такси, които в момента достигат до 30%. Ще се включим с 10% - това е решено след анализ със специалисти и преговори с компаниите. Няма да дължим разходи по досегашните дейности и по вече извършените три сондажа, а ще инвестираме в новите два, първият от които в момента се изпълнява. Сондажният кораб напусна преди няколко седмици пристанището в Бургас и е ситуиран на мястото на сондажа, уточни Станков.

В БЕХ ще се създаде допълнителна дирекция,

която да отговаря за сондажите в Черно море, както и за търсенето на критични елементи в Маришкия басейн край Стара Загора.

Това решение ще даде на държавата сигурност в доставките на природен газ, категоричен беше министърът.

Той припомни, че на 5 км от границата ни в Турция откриха находище, което би осигурило консумацията на страната за 20 г. напред, а в Румъния - за 30 г. напред.

Сондажният кораб Globetrotter I на “Ноубъл корпорейшън” (Noble Corporation) пристигна в България в средата на декември. Местоположението на първия сондаж - “Винех-1”, е приблизително на 200 км източно от Варна при дълбочина на водата около 2000 метра.

Преди Нова година министър Жечо Станков се притесняваше, че все още не е взето решение на правителството, тъй като сондажите започват и при намиране на газ консорциумът едва ли ще иска съдружник в лицето на БЕХ.

От юли 2012 г. е първото разрешение за търсене и проучване в блок “Хан Аспарух” в дълбоко Черно море,

а консорциумът беше на френската “Тотал”, на испанската “Репсол” и на ОМV.

Трите първи проучванелни сондажа, именувани “Полшков-1”, “Рубин-1” и “Мелник-1”, бяха направени в периода 2016-2018 г.

От “Тотал” съобщиха, че при сондажа “Полшков-1” са открити въглеводороди (основно нефт със съпътстващ газ), но количестата не са достатъчно големи, за да представляват търговски интерес.

“Репсол” се оттегли през 2020 г. А през 2024 г. ОМВ придоби правата за търсене и проучване, които бяха удължавани няколко пъти от различни правителства. Надеждата е, че и в блока, който е близо до румънския, ще бликне природен газ. И макар вече 15 години това да не става, експерти са посъветвали министъра на енергетиката проучванията на продължат.

