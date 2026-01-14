Нов закон за надценката, този път 10%, и без такса за обмен на лев в евро за година (Обзор)

10% надценка на основни хранителни стоки и без такса в банките за обмен на лев в евро до края на годината - това са само част от промените в законопроекта, който въвежда мерки за контрол на цените на основни стоки и услуги. Депутатите го приеха почти единодушно на първо четене в сряда. Единствено “против” се обявиха от ПП-ДБ.

Проектът е в деловодството на парламента от половин година. Изработен е от “Изправи се. БГ” на Мая Манолова, но е внесен от три парламентарни групи - на “БСП – Обединена левица”, МЕЧ и “Величие”. Познат е още като закона “Антиспекула”.

Това не е първият път, в който се предлага подобен закон у нас. Преди седмица “ДПС - Ново начало” внесоха собствен проектозакон, но за 20% надценка. Вариантът на министъра на земеделието Георги Тахов пък предвиждаше таван на надценките между 20 и 30% за списък от 22 основни храни, но не се стигна до приемането му.

Сега с текстовете

се обхващат секторите, които в най-голяма степен влияят на жизнения стандарт на българите,

пише в мотивите. Или иначе казано - основни храни, стоки и услуги от първа необходимост, горива, лекарства, мобилни услуги и банкови такси.

Предвидените мерки включват налагане на тавани на цени, пределни надценки, връщане на цените към предходен период, пълна публичност и прозрачност на всички цени, на начина, по който са формирани, забрана за въвеждане на нови такси или забрана zа увеличаване на вече съществуващи.

Законът, който беше вкаран през юли миналата година, към онзи момент предвиждаше да действа за период 6 месеца преди и 12 месеца след влизане на България в еврозоната. Министерският съвет на всеки З месеца ще определя списък на основните хранителни продукти и стоки и услуги от първа необходимост и максималните им цени при търговия на дребно. По отношение на търговските вериги и на търговците с оборот над 20 млн. лв. кабинетът ще определя и пределна надценка в размер на до 10% в рамките на определената максимална цена за основните хранителни продукти от списъка на правителството.

В първите 12 месеца след въвеждане на еврото банките няма да могат да начисляват такси за обмяна в брой на банкноти и монети от лев в евро или да начисляват нови такси, свързани с обмяната на валутите. В сегашния закон за еврото обаче е записано това да важи само за първите шест месеца от годината, което означава, че ако сегашният проектозакон бъде приет в този му вид, ще трябва да се правят промени и в основния закон, за да се уеднаквят.

Кабинетът ще трябва на всеки две седмици да определя и максимални цени при търговия на дребно на горивата

Те ще се изчисляват по формула, която отчита базовата цена на продуктите от нефтен произход за предходните 14 дни и пределна надбавка.

Според законопроекта компаниите, които предоставят електронни съобщителни услуги, трябва да ги предлагат на потребители и абонати на цени, не по-високи от съответните на 1 януари 2025 г. Това важи и за аптеките и дрогериите, които продават лекарства без лекарско предписание.

Санкциите за определяне на цени над максимално допустимите от закона достигат до 3% от оборота при първо и до 7% при повторно нарушение.

