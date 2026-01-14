Европейските борси приключиха смесено

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите европейки борсови индекси не намериха единна посока в края на днешната търговия. Европейските инвеститори се фокусират върху предстоящата среща между представители на САЩ, Гренландия и Дания, на която ще се обсъжда бъдещето на арктическия остров, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX изтри 134,42 пункта или 0,53 на сто и завърши сесията на ниво 25 286,24 пункта.

В Париж индексът CAC 40 се понижи с 16,23 пункта или 0,19 на сто до 8330,97 пункта, докато лондонският FTSE 100 прибави 47 пункта или 0,46 на сто до 10 184,35 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 обаче е нагоре - с 0,18 на сто до 611,56 пункта.

Британският петролен гигант Би Пи (BP) предупреди днес, че очаква разходи от обезценка между 4 и 5 милиарда долара за четвъртото тримесечие на 2025 г., които обаче няма да се калкулират в основните печалби, когато бъде представен отчета за периода - на 10 февруари. Разходите са свързани с газовите и нисковъглеродни енергийни единици.

Също така Би Пи съобщи, че предвижда резултатите ѝ от търговията с петрол да бъдат по-слаби в сравнение с третото тримесечие.

Акциите на Би Пи, търгувани в Лондон, първоначално отслабнаха с 1,6 на сто, но след по-късно се върнаха към растеж и приключиха деня с ръст от почти 1,2 на сто.