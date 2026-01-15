Най-малкият модел на Hyundai се пенсионира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Адаптираният към градски условия А-сегмент остана без още един представител, защото производството на Hyundai i10 приключи в края на миналата година.

Най-малкият конвенционално задвижван модел на Hyundai вече е i20, след като по-малкия i10 вече не се сглобява в Турция.

Пъргавият i10, чието първо поколение беше представено през 2008 г., се пенсионира с преработено издание от трето поколение, което се появи през 2023 г.

С последното преработено поколение, 3,67-метровият 5-врат хечбек се предлагаше в комбинация с няколко бензинови двигателя, като най-атрактивната версия, задвижвана от 1-литров трицилиндров турбобензин (100 к.с.), беше скрита зад добавката N Line. В допълнение към ръчната, i10 имаше и автоматична скоростна кутия като опция.