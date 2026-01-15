ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Докъде ще стигне Европа, за да защити Гренландия о...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22092889 www.24chasa.bg

Най-малкият модел на Hyundai се пенсионира

Георги Луканов

[email protected]

2884
Hyundai i10

Адаптираният към градски условия А-сегмент остана без още един представител, защото производството на Hyundai i10 приключи в края на миналата година.

Най-малкият конвенционално задвижван модел на Hyundai вече  е i20, след като по-малкия i10 вече не се сглобява в Турция.

Пъргавият i10, чието първо поколение беше представено през 2008 г., се пенсионира с преработено издание от трето поколение, което се появи през 2023 г.

С последното преработено поколение, 3,67-метровият 5-врат хечбек се предлагаше в комбинация с няколко бензинови двигателя, като най-атрактивната версия, задвижвана от 1-литров трицилиндров турбобензин (100 к.с.), беше скрита зад добавката N Line. В допълнение към ръчната, i10 имаше и автоматична скоростна кутия като опция.

Hyundai i10
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание