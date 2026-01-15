Земеделец за сделката ЕС-Меркосур: Нямаше допитване до сектора, проблемът е голям

Подкрепяме протестите. Плодове и заленчуци почнаха да влизат лесно в Европа, загубите за производителите ще бъдат неизмерими. Защо Европейската комисия ни компенсира, сдед като смята, че нямаме проблем. Това попита по Нова тв Марк Цеков, главен секретар на Браншовата камара "Плодове и заленчуци" по повод сделката Меркосур.

Той добави, че в момента Европа е с едни от най-чистите храни. "Години спазваме Зелената сделка и изведнъж влиза ГМО храна. Проблемът не е само за земеделеца, а и за самия потребител+, каза Цеков.

По думите му бил заложен филтър, но в момента сме били свидетели как ЕК занижава критериите и за европейските производители.

"Говорим за храна, която ще пътува от изключително далеч, а е най-полезно да се яде нещо, произведено наблизо", допълни Цеков. Според него от тази сделка имало други индустрии, които щели да просперират много. Той обясни, че проблемът бил голям, защото нямало допитване до сектора. Големият въпрос бил, че не се знае на кого е това решение.