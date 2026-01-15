САЩ отново удължиха срока за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди това лицензът беше валиден до 17 януари

Министерството на финансите на САЩ удължи до 28 февруари лиценза на „Лукойл" за продажба на негови чуждестранни активи. Решението е отразено в документ, публикуван на 14 януари от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Лицензът разрешава транзакции, свързани с преговори за "продажба, разпореждане или прехвърляне на Lukoil International GmbH" и нейните активи. Преди това лицензът беше валиден до 17 януари.

Според документ, публикуван на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, лицензът се удължава при условие, че изпълнението на всяко такова споразумение е изрично обусловено от отделно одобрение от OFAC.

През октомври Министерството на финансите на САЩ добави ''Лукойл'' и ''Роснефт'', както и 34 дъщерни дружества на тези компании, към нов пакет от американски санкции. На 4 декември ведомството разреши транзакции за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на ''Лукойл'' извън Русия до 29 април 2026 г. Преди това този лиценз беше удължен до 13 декември.