НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото

НАП продължава проверките в търговски обекти и услуги в цялата страна след въвеждането на еврото. До 11 януари са инспектирани над 1500 обекта, като са установени 116 нарушения.

"От началото на годината до 11 януари сме проверили над 1500 търговски обекти и обекти, които предоставят различни видове услуги. Установените нарушения към момента са 116. За 12 от тях са издадени наказателни постановления, те са на стойност малко над 15 500 евро. В тези 116 нарушения до 11 януари са основно в секторите с услугите. Това са фризьорски и козметични салони, паркинги, гаражи, фитнеси и тн.", каза пред БНТ Анна Митова - директор Дирекция "Комуникации" - НАП.

Тя уточни, се постъпилите сигнали в НАП са над 1300, като от агенцията наблюдават поведението на търговските в различните сектори. Освен по сигнали правят и тематични проверки. Митова даде за пример, че от началото на годината са проверени над 500 салона за красота. Проверените паркинги са 150, а броят на инспектираните фитнеси е над 200.