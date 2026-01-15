ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия е под нарастващи заплахи от Русия, от екстр...

Разнопосочно приключи търговията на фондовата борса в Токио след спад на Уолстрийт

Снимка: pixabay

Индексите на Токийската фондова борса приключиха търговията разнопосочно, след като част от големите технологични компании бяха под натиск от продажби, докато очакванията, че японското правителство ще продължи с агресивна фискална политика след евентуални предсрочни избори, подкрепиха по-широкия пазар, предаде Киодо.

Водещият индекс Nikkei 225 се понижи с 230,73 пункта, или 0,42 на сто, до 54 110,50 пункта, с което прекъсна серия от три поредни сесии на растеж, посочи БТА.

По-широкият индекс Topix нарасна с 24,82 пункта, или 0,68 на сто, до 3668,98 пункта, като отбеляза нови рекордни стойности както в рамките на деня, така и при затварянето за трета поредна сесия.

По време на търговията щатският долар се търгуваше на ниво 158,52–158,53 йени, при 158,40–158,50 йени в Ню Йорк и 159,17–159,18 йени в Токио в 17:00 ч. вчера

Еврото се котираше при 1,1640–1,1641 долара и 184,52–184,54 йени, в сравнение с 1,1639–1,1649 долара и 184,51–184,61 йени в Ню Йорк, както и 1,1646–1,1647 долара и 185,38–185,42 йени в Токио.

Търговията на Уолстрийт завърши със спад на водещите индикатори, воден от понижението на технологичните акции, предаде Ройтерс. Банковите книжа продължиха да поевтиняват след смесени тримесечни отчети.

Индексът Dow Jones Industrial Average отстъпи с 42,36 пункта или 0,09 на сто до 49 149,63 пункта.

Широкият S&P 500 се понижи с 37,14 пункта или 0,53 на сто до 6926,60 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite загуби 238,12 пункта или 1,00 на сто до 23 471,75 пункта.

Снимка: pixabay

