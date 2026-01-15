Fiat обмисля ограничаване на максималната скорост до 120 км/ч!

Главният изпълнителен директор на Fiat - Оливие Франсоа, заяви, че би искал да ограничи максималната скорост на градските автомобили на компанията си до 120 км/ч, като алтернатива на оборудването им със скъпи технологии за безопасност, които според него са ненужни при шофиране с ниска скорост.

Според него по-голямата част от технологията ADAS, изисквана от настоящите разпоредби на ЕС, е предназначена да подобри безопасността при по-високи скорости, така че няма голямо значение за автомобили като 500, Panda и Grande Panda, които се карат предимно в града.

Инсталирането на това оборудване ненужно увеличава цената на подобни модели с малка полза за потребителя, а Франсоа смята, че ограничаването на максималната им скорост би могло да бъде по-рентабилно решение. Електрическият Grande Panda EV така или иначе е ограничен до 130 км/ч.

Франсоа приветства предложенията на ЕС за нова категория M1E за малки автомобили, тъй като това показва признание, че едностранно наложените правила за безопасност не са подходящи във всички сегменти.

"Трудно ми е да разбера защо трябва да инсталираме целия този скъп хардуер: сензори, камери, разпознаване на пътни знаци. Всичко това е допринесло средната цена на градски автомобил да се увеличи с 60% през последните пет години. Не мисля, че градските автомобили през 2018 или 2019 г. са особено опасни", смятя шефът на марката.

Поради всичко това, Fiat би могла да обмисли намаляване на максималната скорост на някои от своите автомобили. Ако Fiat въведе ограничение на скоростта, това би последвало стъпките на Volvo, които ограничиха всички свои модели до 180 км/ч през 2020 г. като част от усилията си да намалят броя на фаталните произшествия с автомобилите си до нула, съобщава Autocar.