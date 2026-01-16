Кои електрически коли могат да изминат най-много километри със скорост 130 км/ч

Германското списание Auto Bild измери данните за 60 автомобила, движещи се с постоянна скорост от 130 км/ч по магистрала в прецизен пътен тест.

Mercedes EQS във версия 450+ има най-дълъг реален пробег при скорост от 130 км/ч, следван от BMW iX xDrive 50 и Audi Q8. За сравнение, победителят в теста EQS 450+ има официално фабрично измерен пробег от 783 км, а при 130 км/ч тази цифра се топи значително. Това се случва и при останалите.

От електрическите коли, които струват под 50 000 евро само 4 модела мотат да минат границата от 300 км с едно зарежане на батерията при скорост от 130 км/ч. Това са Hyundai Kona Electric 150 kW/64 kWh: 336 километра - 42 900 евро (в Германия), Kia Niro EV: 326 километра - 47 590 евро, Tesla Model 3: 363 километра - 42 990 евро и BYD Dolphin 150 kW: 322 километра - 32 990 евро

Топ 10 автомобила по пробег на магистрала

Mercedes EQS 450+: 482 километра

BMW iX xDrive 50: 434 километра

Audi Q8 55 e-tron quattro: 433 километра

Genesis Electrified G80: 427 километра

Mercedes EQE 350+: 423 километра

BMW i4 eDrive40: 415 километра

Nio ET5: 393 километра

BYD Seal AWD: 384 километра

Volkswagen ID.7 Tourer Pro: 380 километра

Nissan Ariya 2WD 178 kW: 378 километра