Кои електрически коли могат да изминат най-много километри със скорост 130 км/ч

Георги Луканов

Срещу минимум 110 000 евро получавате луксозен електрически Mercedes EQS, който може да достигне 482 км по магистрала с едно зареждане на батерията при средна скорост от 130 км/ч. Снимка: Mercedes

Германското списание Auto Bild измери данните за 60 автомобила, движещи се с постоянна скорост от 130 км/ч по магистрала в прецизен пътен тест.

Mercedes EQS във версия 450+ има най-дълъг реален пробег при скорост от 130 км/ч, следван от BMW iX xDrive 50 и Audi Q8. За сравнение, победителят в теста EQS 450+ има официално фабрично измерен пробег от 783 км, а при 130 км/ч тази цифра се топи значително. Това се случва и при останалите.

От електрическите коли, които струват под 50 000 евро само 4 модела мотат да минат границата от 300 км с едно зарежане на батерията при скорост от 130 км/ч. Това са Hyundai Kona Electric 150 kW/64 kWh: 336 километра -  42 900 евро (в Германия), Kia Niro EV: 326 километра - 47 590 евро, Tesla Model 3: 363 километра - 42 990 евро и BYD Dolphin 150 kW: 322 километра - 32 990 евро

Топ 10 автомобила по пробег на магистрала
Mercedes EQS 450+: 482 километра
BMW iX xDrive 50: 434 километра
Audi Q8 55 e-tron quattro: 433 километра
Genesis Electrified G80: 427 километра
Mercedes EQE 350+: 423 километра
BMW i4 eDrive40: 415 километра
Nio ET5: 393 километра
BYD Seal AWD: 384 километра
Volkswagen ID.7 Tourer Pro: 380 километра
Nissan Ariya 2WD 178 kW: 378 километра

