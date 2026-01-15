Най-безопасните коли през 2025 година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Годишният списък на института по безопасност Euro NCAP, правещ краш тестовете на новите автомобили в Европа, разкрива кои са най-добри в класа си през изминалата година.

Победител за 2025 г. се обявява в шест самостоятелно дефинирани сегмента въз основа на средния резултат в четири категории: защита на възрастни пътници, защита на децата, защита на пешеходци и работа на системите за безопасност.

Mercedes-Benz CLA печели в категорията "Малки семейни автомобили", а също така е и най-безопасния модел на 2025-а, въпреки че Tesla Model Y е със само един процент по-нисък резултат.

Журито е впечатлено от защитата на пешеходците и почти перфектната защита на възрастните пътници. В категорията „Малки градски автомобили" печели електрическият Mini Cooper E. Според EuroNCAP този автомобил демонстрира, че малките автомобили също могат да бъдат много безопасни.

Tesla Model 3 е първи в категорията „Голям семеен автомобил", а Model Y като „Малък SUV". И в двата случая са специално споменати системите за защита на децата и асистенцията им.

В категорията „Голям SUV" печели Smart #5, който е значително по-къс от „малкия" Model Y. Polestar 3 пък печели в категорията "Луксозен бизнес автомобил, като впечатлява със своята здравина, асистиращи системи и защита за децата.