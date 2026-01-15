Второто поколение на култовата серия безжични слушалки Huawei FreeClip – Huawei FreeClip 2, вече се предлага на българския пазар на препоръчителна цена от 199 евро. Закупилите FreeClip 2 до 1 март 2026 г. включително могат да се възползват и от ваучер за отстъпка от 20 евро, която важи както във физическите, така и в онлайн магазините. Новият модел се предлага в три цветови варианта – графитено черно, светлосиньо и бяло, от Technopolis, A1, Yettel, ЗОРА, партньорите на дистрибутора Polycomp, включително OZONE.bg, Ardes и Plesio, и скоро ще бъдат налични и във Vivacom и Technomarket.

Последните години бележат плавна еволюция в начина, по който носим „носимите“ технологии, а някои модели, като новите безжични слушалки Huawei FreeClip 2 – повратни точки в навлизането на цифровите джаджи в нашето ежедневие. Създадени да бъдат естествена част от живота ни, те не се стремят да бъдат незабележими, нито да бъдат крещящи, а да сливат дизайн и функционалност в едно малко устройство, в което ще се влюбите само няколко часа, след като го поставите на ушите си.

Леки, стабини и ергономични, за цял ден

Идеята за FreeClip 2 може да се опише като пълен комфорт. C-образният дизайн е разработен така, че да не запушват ушите ви – реално звуковото тяло застава до входа на ушния канал, без да навлиза в него. Същевременно осигурява стабилен захват и елиминира досадния проблем с паднала и изгубена слушалка. Все пак, ако някак успеете да загубите едната слушалка, получавате и възможност за закупуване на нова, единична, с 50% отстъпка от цената й, за първите 12 месеца след покупката.

C-образният мост е гъвкав и постепенно заема оптималната форма за вашето ухо, така че след ден-два носене напълно ще престанете да ги усещате. По тази, и по ред други причини, това е моделът, създаден да бъде носен буквално през целия ден, независимо дали в момента слушате музика, говорите по телефон, или просто ги носите като част от аутфита си в готовност да приемат входящо обаждане. Освен комфорта при дълго носене, допълнително предимство на Open-Ear дизайна е, че оставате осъзнати за случващото се около вас, което ги прави изключително подходящи както за офиси, така и за спортове и разходки в градска среда, както и за работни места, където има повишен риск като например строежи.

Сред другите им отличителни предимства по отношение на комфорта е свръхлекото тегло – всяка слушалка тежи едва 5,1 грама, като кутийката за зареждане също е олекотена и с намалени габарити спрямо предишния модел.

Силен и богат звук дори в метрото

FreeClip 2 идват със значително подобрение както в качеството, така и в силата на пресъздавания звук, и са отлично решение дори за много шумни среди, каквито са метрото, летищата и самолетите. Музиката звучи ясно, а интелигентното шумопотискане при разговори ще бъде оценено както от вас, така и от човека от другата страна на линията. Във всякакви ситуации и двете страни ще се радват на кристално ясен глас.

В офиса и в кафето – автоматично превключване на източника

Както повечето безжични слушалки на Huawei, и FreeClip 2 поддържат едновременно свързване с две устройства, което означава, че могат да са свързани и с телефона, и с лаптопа ви, а източникът на сигнала да се сменя автоматично, например при входящи обаждания или офисни видеоконференции. Междувременно, слушалките са фокусирани и върху дискретността, и въпреки отворения дизайн, околните няма да чуват нито музиката, нито събеседника ви.

Съвместими са както с Android, така и с iOS, и с Windows. За смартфони приложението Huawei Audio Connect, което е налично в App Gallery, App Store и Galaxy Store, дава допълнителни възможности за настройки и редовни актуализации.

Батерия, създадена за целодневно носене

Батерията на новите FreeClip 2 издържа до 38 часа, заедно с кейса, което е още един повод за спокойно целодневно носене, дори да сте далеч от контакта. Зареждат се бързо, като поддържат и безжично зареждане. Също така имат IP57 издръжливост на прах и вода, и можете дори спокойно да ги изплакнете.

Вече на пазара с ваучер за 20 евро до 1 март

Huawei FreeClip 2 се предлагат в черно, синьо и бяло от A1, Yettel, Technopolis, ЗОРА, Ozone.bg, Ardes, Plesio и други партньори на дистрибутора Polycomp, на препоръчителна цена от 199 евро, а до 1 март 2026 включително и с допълнителен ваучер за 20 евро отстъпка. До 12 месеца след закупуването им можете да се възползвате и от сервизната програма за 50% отстъпка при закупуване на допълнителна единична слушалка.