Икономиката в Германия нараства след две години рецесия

Икономиката на Германия е нараснала с 0,2 на сто през 2025 г., с което страната е избегнала трета поредна година на рецесия, съобщи Федералната статистическа служба "Дестатис", цитирана от ДПА.

Ръстът през 2025 г. слага край на период от две последователни години на икономически спад за най-голямата икономика в Европа. През 2023 БВП на страната се понижи с 0,9 на сто, а през 2024 г. с 0,5 на сто, предава БТА.

Годишният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) съответства на прогнозата на анализатори, анкетирани от Ройтерс, които също очакваха увеличение от 0,2 на сто през миналата година.

Основният двигател на икономическия растеж са разходите на домакинствата и на правителството, отчита „Дестатис". В същото време износът продължава да намалява заради наложените от САЩ по-високите мита за внос, поскъпването на еврото и конкуренцията от Китай, а инвестициите остават слаби, особено в машини, оборудване и строителство.

Секторът на промишленото производство продължава да изпитва трудности, като добавената стойност намалява с 1,3 на сто за трета поредна година, най-вече заради спад в автомобилната индустрия, машиностроенето и химическата индустрия. Строителният сектор също регистрира спад от 3,6 на сто, като високите цени на строителните материали забавят жилищното строителство. За сметка на това гражданското строителство – пътища, жп линии и енергийни мрежи, отбелязва леко подобрение.

Секторът на услугите показва смесени резултати. Бизнес услугите, спортът и развлекателната индустрия отбелязват спад, докато търговията, транспортът и някои дейности в хотелиерството и ресторантьорството нарастват. Публичните услуги, образованието и здравеопазването отново увеличават добавената стойност си, като допринасят за стабилността на пазара на труда.

Разходите за крайно потребление на домакинствата нарастват с 1,4 на сто, като най-голям ръст има при здравеопазването и мобилността, а правителствените разходи се увеличават с 1,5 на сто, основно за социални услуги и здравеопазване. Инвестициите остават слаби – общата фиксирана капиталова формация спада с 0,5 на сто, като най-силно е понижението при машини и оборудване (2,3 на сто) и при строителството (0,9 на сто).

Външната търговия е белязана от спад на износа с 0,3 на сто, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 3,6 на сто, воден от по-големия внос на машини, електроника, фармацевтични продукти и храни. Броят на заетите лица остава стабилен на 46 млн., като растежът на работните места в производството и строителството се понижава, а увеличението идва главно от сектора на услугите. Държавният дефицит намалява до 2,4 на сто от БВП, оставайки под прага от 3 на сто.

Първите предварителни данни за четвъртото тримесечие показват ръст на БВП с 0,2 на сто спрямо предходното тримесечие, като ревизирани данни ще бъдат публикувани на 25 февруари 2026 г.