КФН все още има възможност формално да продължава да се самоунижава, като обжалва унищожителното определение на СГС от 09 януари 2026 г. за връщане на исковата молба по търговско дело 2265/2025, с което се инсинуира претекст за издаването на принудителната мярка от 3 декември 2025. С нея се забранява на Централния депозитар издаването на акциите на американския инвеститор.

Тази забрана не се оттегля вече седмица след съдебното определение и въпреки аргументираната молба на ДаллБогг.

Тио Т. Каменов: „В България има компетентни и много достойни съдии. Нито аз, нито адвокатите на ДаллБогг сме написали защита по делото – нямаше призоваване даже. Корифеите в КФН се саморазобличиха в своята конспирация и невежество. Очевидно не разбират как работи континенталният правораздавателен процес. Правото да заведеш иск е неразделно от задължението да имаш доказуем правен интерес, а в техния случай даже и още повече трябва да се надгради и обоснове солидно – високо признат от закона и морала обществен интерес.“

EIOPA (Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), която до сега беше използвана за параван, бутафорно прикритие и регулаторна бухалка, трябва веднага да се разграничи от българския регулатор, който неуморно упражнява административна репресия върху застрахователя с 200 писма, заповеди, принудителни мерки и искания само в последните 130 работни дни. България и Европа не познават подобна дискриминация, към друг застраховател.

Явно разобличението и засрамването не работи с този контингент. Надяваме се наказателното и компенсаторно правораздаване да се включи в действие, най-късно след следващите честни избори.