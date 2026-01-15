ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

HUAWEI FreeClip 2, създадени за носене цял ден, ве...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22096212 www.24chasa.bg

Американският инвеститор в ДаллБогг, студент по право, побеждава КФН: издават му незаконно задържаните акции advertorial icon

2820

КФН все още има възможност формално да продължава да се самоунижава, като обжалва унищожителното определение на СГС от 09 януари 2026 г. за връщане на исковата молба по търговско дело 2265/2025, с което се инсинуира претекст за издаването на принудителната мярка от 3 декември 2025. С нея се забранява на Централния депозитар издаването на акциите на американския инвеститор.

Тази забрана не се оттегля вече седмица след съдебното определение и въпреки аргументираната молба на ДаллБогг.
Тио Т. Каменов: „В България има компетентни и много достойни съдии. Нито аз, нито адвокатите на ДаллБогг сме написали защита по делото – нямаше призоваване даже. Корифеите в КФН се саморазобличиха в своята конспирация и невежество. Очевидно не разбират как работи континенталният правораздавателен процес. Правото да заведеш иск е неразделно от задължението да имаш доказуем правен интерес, а в техния случай даже и още повече трябва да се надгради и обоснове солидно – високо признат от закона и морала обществен интерес.“

EIOPA (Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), която до сега беше използвана за параван, бутафорно прикритие и регулаторна бухалка, трябва веднага да се разграничи от българския регулатор, който неуморно упражнява административна репресия върху застрахователя с 200 писма, заповеди, принудителни мерки и искания само в последните 130 работни дни. България и Европа не познават подобна дискриминация, към друг застраховател.

Явно разобличението и засрамването не работи с този контингент. Надяваме се наказателното и компенсаторно правораздаване да се включи в действие, най-късно след следващите честни избори.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание