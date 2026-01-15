Започна второто Българско председателство на Дунавската стратегия

Министър Иван Иванов представи приоритетите на председателството пред посланиците на страните по поречието на реката

На 1 януари 2026 г. България за втори път пое председателството на ЕС за Дунавския регион. До края на годината участващите в европейския инструмент държави ще бъдат обединени от мотото „Свързани региони, повече сплотеност: По-силен Дунав за всички". Това съобщиха от пресцентъра на

„От утвърждаването ѝ от Съвета преди 15 години, Стратегията работи активно за оползотворяването на потенциала на Дунавския регион и за подпомагане на усилията за преодоляване на икономическата криза по устойчив начин, за подобряване на социално-икономическото развитие, конкурентоспособността, управлението на околната среда и за растеж, основан на използването на ресурсите, модернизиране на транспортните коридори и повишаване на сигурността". Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на среща с посланиците от страните, разположени по поречието на река Дунав. Пред тях той подчерта, че: „Координационният механизъм, който България е изградила, за да гарантира ефективното участие и представяне на страната ни в Стратегията, е инструмент с дългосрочна стойност, но и възможност за стратегическо планиране, съгласуване на визии и засилване на сътрудничеството между институциите."

Министърът каза още, че за България добавената стойност на Дунавската стратегия е в партньорството и взаимодействието при изпълнението на съвместни стратегически проекти, „че специфична подкрепа за проекти от Дунавския регион се предоставя в рамките на оперативните ни програми и програмите за териториално сътрудничество, чрез предвидената възможност да се дава приоритет на проекти, чиито дейности допринасят за постигане целите на Дунавската стратегия."

Иван Иванов изтъкна, че през годините приоритетите на Дунавската стратегия са се развили, но те трябва да бъдат актуализирани и преобразувани спрямо новите предизвикателства, пред които се изправени държавите в региона. „Справянето с тях изисква мобилизиране на силна политическа подкрепа от всички държави и институции на европейско, макрорегионално и национално ниво, осигуряване на сериозни инвестиции за тяхното изпълнение и постигане на видими резултати, ориентирани към хората в региона. В тези процеси държавите разчитат на силната подкрепа на Европейската комисия", подчерта той.

Министър Иванов заяви, че Председателството на Дунавската стратегия от България предоставя възможност на страната ни потенциалът на Дунавския регион да бъде поставен на фокус, защото „Дунав е повече от река – тя свързва различните народи, техните култури и е път към общото ни бъдеще. Тя ни напомня, че напредъкът идва, когато се движим заедно".

По време на срещата Националният координатор на Дунавската стратегия за България Вяра Минчева представи пред участниците основните приоритети на Българското председателство.

Като основен акцент в политическия фокус на председателството Минчева посочи намаляването на различията чрез засилено сближаване и интеграция с приоритет върху регионалните неравенства като предизвикателство за конкурентоспособността и стабилността; припознаване ролята на градовете като движеща сила за намаляване на различията и постигане на напредък в социалното сближаване, уменията и културната свързаност.

Вяра Минчева изтъкна, че сред приоритетите на Българското председателство са още теми като повишаването на демографската и териториална устойчивост, както и укрепване на сътрудничеството със страните кандидатки за членство в ЕС. Тя изрази намерение Българското председателство да подчертае добавената стойност на макрорегионалните стратегии в провеждащите се дискусии относно новата финансова рамка на Европейския съюз след 2027 г. Сред целите е също Стратегията да послужи като платформа за диалог между институциите в ЕС, националните органи, регионалните органи и регионалните заинтересовани страни, „за да може Дунавската стратегия допълнително да засили ролята си на катализатор за интегрирано, приобщаващо и въздействащо развитие на целия Дунавски регион."

Стратегията на ЕС за Дунавския регион е инструмент за сътрудничество, който обхваща 14 държави – България, Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Молдова и Украйна. В тях живеят 115 млн. души или една пета от жителите на ЕС. България е ангажирана в две приоритетни области, свързани със сигурност, култура и туризъм.