ЕК понижава тавана на цената на руския суров петрол до 44,10 долара за барел

От 1 февруари влиза в сила нов таван на цените на руския суров петрол в размер на 44,10 долара за барел, обяви днес Европейската комисия в прессъобщение. За първи път ще бъде приложен автоматичният и динамичен механизъм за адаптиране на ценовия таван, въведен в рамките на санкционната политика на ЕС.

От днес старите договори, сключени при предишния таван на цените, могат да бъдат изпълнявани за преходен период от 90 дни, уточняват от ЕК.

В рамките на 18-ия пакет от европейски санкции срещу Русия таванът на цените беше понижен от 60,00 на 47,60 долара за барел, като паралелно беше въведен автоматичен и динамичен механизъм за определяне на бъдещите нива. Съгласно новите правила таванът на цените винаги ще бъде с 15 на сто по-нисък от средната пазарна цена на руския суров петрол сорт Уралс за предходния референтен период от 22 седмици.

От ЕК подчертават, че ограничаването на приходите на Русия от енергийни ресурси остава основен приоритет за Европейския съюз с цел отслабване на способността на Москва да финансира войната си срещу Украйна.

Таванът на цените ще подлежи на редовен преглед на всеки шест месеца, като са възможни и извънредни оценки при значими промени на петролните пазари или при други непредвидени обстоятелства. Европейската комисия поддържа постоянни контакти с държавите членки и с международните партньори за координация на мерките, пише БТА.

През 2022 г. Г-7 създаде механизма за таван на цените на руския суров петрол и нефтопродукти, превозвани по море. Съгласно правилата операторите от ЕС могат да предоставят морски транспорт и свързани услуги за руски суров петрол и нефтопродукти, само ако те се продават на или под определените пределни цени. Механизмът е замислен така, че да намали приходите на Русия от петрол, като същевременно запази стабилността на световните енергийни пазари чрез непрекъснати доставки.