Признанието е на независимата световна организация Top Employers Institute, която за трета година сертифицира телекома като Top Employer

Yettel е сред десетте топ работодатели в телеком сектора в Европа, в категория средни по размер компании (между 1000 и 5000 служители). Оценката е на независимата световна организация Top Employers Institute, която за трета поредна година отличава телекома със сертификата Top Employer за високото качество на работодателските му практики.

При настоящата сертификация Yettel постига най-високия си резултат досега – 90,88%, което представлява ръст от 3,17 процентни пункта спрямо предходната 2025 г. Именно този резултат нарежда оператора в топ 10 на сертифицираните телекоми в Европа.

Yettel подобрява представянето си в 55% от одитираните категории, като в 85% от тях постига резултат над средния за всички отличени компании в света. През тази година броят на компаниите, носители на сертификата, достига 2498, от които 141 са от телекомуникационния сектор. Сред тях Yettel остава единственият представител на телеком бранша в България и единственият оператор у нас, носител на престижния сертификат.

Постижението отразява устойчивия подход на телекома към управлението на хората, както и последователното надграждане на работодателските политики. Показателни за това са максималните оценки от 100% в пет ключови области: „Работна среда“, „Работодателска марка“, „Мисия и ценности“, „Етика и интегритет“ и „Управление на представянето“. Най-голям прогрес – с ръст от средно близо 10 процентни пункта, Yettel отчита в категориите „Обучение и развитие“, „Въвеждане в представянето“ и „Дигитализация на HR процесите“.

Сред инициативите, допринасящи за този резултат, е програмата Growth Mindset, която телекомът провежда от две години. С цел да формира нагласа за растеж и иновации, компанията организира поредица от вътрешни събития, обучения за лидерите и отворени сесии. Паралелно с това Yettel поставя силен фокус върху работата с AI чрез серия от задължителни обучения за всички служители.

През изминалата година телекомът пилотира и нова обучителна програма за магазинната мрежа – Yettel Superhero, в подкрепа на мисията си да осигурява отлично клиентско изживяване. В рамките ѝ операторът надгражда програмите за развитие на лидерски и ключови умения, въвежда нов подход в онбординга – включително изгражда автентичен демо магазин в своя централен офис за обучение на новопостъпилите. Успоредно с това дигитализира изцяло обучението за търговска мрежа – общо около 50 обучения.

Инвестициите в обучение и развитие се допълват от цялостната wellbeing стратегия на телекома, важна част от която са регулярните инициативи в областта на физическото и ментално здраве, финансовата грамотност, както и възможността за едномесечен платен отпуск.

Сертификацията с Top Employer е резултат от четиримесечен задълбочен одит на около 300 работодателски политики, който изисква не само деклариране на практики, но и доказване на тяхната ефективност в реална работна среда.