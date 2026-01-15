Преглеждат търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на икономиката на Мексико Марсело Ебрард заяви днес, че тристранният търговски пакт със САЩ и Канада вече е в етап на преглеждане, като се очаква процесът да приключи до 1 юли, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търговското споразумение не е от значение за САЩ, но Канада го иска, докато той призовава компаниите да върнат производството на американска територия.

Търговското споразумение, който замени Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA) през 2020 г. и беше договорено по време на първия мандат на Тръмп, изисква трите страни да го прегледат съвместно след шест години.

„Искаме договорът да остане в сила, това е нашата основна стратегическа цел“, каза Марсело Ебрард по време на ежедневната сутрешна пресконференция на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум, информира БТА.

Преглеждането на споразумението се провежда тази година, за да се реши дали то ще бъде оставено да изтече окончателно или срокът му ще бъде удължен.