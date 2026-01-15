Европейските борси затвориха възходящо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха предимно в положителна територия заради скока на акциите на компании производители на чипове за изкуствен интелект след рекордната печалба на тайванската компания Ти Ес Ем Си, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се повиши с 66,15 пункта или 0,26 на сто до 25 352,39 пункта.

В Париж индексът CAC 40 загуби 17,85 пункта или 0,21 на сто до 8313,12 пункта.

В Лондон индексът FTSE 100 прибави 54,59 пункта или 0,54 на сто до 10 238,94 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 нарасна с 3,01 пункта или 0,49 на сто до 614,57 пункта.

Ценните книжа на нидерландския технологичен гигант Eй Ес Ем Ел (ASML) поскъпнаха със 7 на сто в ранната търговия, след като инвеститорите реагираха на по-силните от очакваното резултати на тайванската Ти Ес Ем Си. В края на търговската сесия те регистрираха ръст от 6,01 на сто, информира БТА.

Акциите на “УниКредит“ (UniCredit) се покачиха с 1,4 на сто, след като италианската банка обяви, че новините за плановете ѝ да придобие дял в конкурента „Банка Монте дей Паски ди Сиена“ (Banca Monte dei Paschi di Siena) са „спекулативни по природа и неоправдани“ и „чиста измислица“.