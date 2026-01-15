Цената на петрола се срина с над 4,5 процента

Цените на петрола спаднаха с около 3 долара за барел на 15 януари, като се насочиха към край на петдневната си поредица от поскъпване.

Това се случва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че репресиите срещу протестиращите в Иран отслабват. Така намаляха опасенията от евентуални военни действия срещу Иран и от прекъсване на доставките на петрол, предаде Ройтерс.

Фючърсите на европейския сорт „Брент“ поевтиняват с 3,00 долара, или 4,68 на сто, до 63,41 долара за барел към 20:00 часа българско време. Американският лек суров петрол понижи цената си с 3,04 долара, или 4,9 на сто, до 58,98 долара за барел.

Президентът Тръмп заяви, че е бил информиран за намаляване на убийствата по време на репресиите срещу протестите в Иран и че към момента не вижда планове за масови екзекуции. Това представлява промяна спрямо по-ранните му изявления, в които не изключваше намеса.

Според анализатори коментарите на американския президент са довели до спад на геополитическата рискова премия, натрупана в цените на петрола през последните дни, пише БТА.

Допълнителен натиск върху котировките оказаха и данните за запасите в САЩ. Американската агенция за енергийна информация съобщи на 14 януари, че запасите от суров петрол и бензин са се увеличили през миналата седмица повече от очакваното.

Междувременно Венецуела е започнала постепенно да отменя съкращенията в производството на петрол, наложени в рамките на американското ембарго, като износът на суров петрол е възобновен, съобщиха източници, запознати с въпроса.

От страна на търсенето Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) съобщи, че глобалното търсене на петрол през 2027 г. вероятно ще нараства с темпове, сходни с тези през настоящата година, като прогнозите сочат почти равновесие между търсенето и предлагането през 2026 г.

По данни на китайското правителство вносът на суров петрол в Китай през декември е нараснал със 17 на сто на годишна база, а общият внос за 2025 г. се е увеличил с 4,4 на сто, като дневните обеми са достигнали рекордни равнища