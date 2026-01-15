Симеон Дянков: България може да очаква редовен бюджет най-рано през юни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"2026 г. ще е година на несигурността", заяви в „Интервюто на деня" по Би Ти Ви бившият финансов министър Симеон Дянков.

„Големите партии нямат интерес от продължаване на този парламент", каза още Дянков и допълни, че страната се движи към служебен кабинет и избори.

"България може да очаква редовен бюджет най-рано през юни", прогнозира бившият финансов министър и уточни, че служебното правителство по принцип има право да внесе бюджет, но подобен ход би бил рисков.

Страната отново ще работи с удължителен бюджет, което блокира нови приоритети и реални политики, смята той.

"Единствената сигурна мярка до средата на годината остава 5-процентното увеличение на заплатите в държавната администрация", зави още Дянков и допълни, че според изчисления на Фискалния съвет това ще струва около 420 млн. евро годишно.

„Още половин милиард евро не изглеждат проблем на фона на творчеството, което видяхме в бюджетите през последните години", коментира Дянков с ирония.

„Това е политическа заявка – сигнал към хората, че някой се грижи за тях, но реалният ефект е нулев", отговори експертът на въпрос за законопроектът срещу спекулата, който въвежда тавани на цени и пределни надценки. Той добави от него няма да има реален икономически ефект.

Според Дянков, въпреки че инфлацията се забавя леко, тя остава двойно по-висока от средната за Европейския съюз.

"Това е резултат от години на временни управления и раздаване на средства без дългосрочна рамка", заяви още Дянков.