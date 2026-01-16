ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

Радостина Жекова: Сектор "Земеделие" е против сделката с "Меркосур"

Радостина Жекова КАДЪР: БНТ

Сектор "Земеделие" е против сделката с "Меркосур", заяви Радостина Жекова от Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите в предаването "Денят започва" по БНТ.  

Всеки един земеделец, включително български, ще понесе последствия от сделката "Меркосур", заяви тя и допълни, че според нея предстои да влязат продукти с ГМО. 

"Имахме лош опит с украинската стока, която беше гледана с ГМО", припомни Жекова и добави, че европейските институции не осъществяват качествен контрол върху вносните стоки стоки. 

"Нито една институция не обясни на земеделския сектор и на гражданите защо България се съгласява с тази сделка", оплака се тя. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

