Важно за българския бизнес в Гърция: Електронните фактури стават задължителни от 2 февруари

Гръцкото Министерство на икономиката и Независимият орган за държавни приходи (AADE) обявиха, че от 2 февруари 2026 г. влиза в сила пълното и задължително прилагане на електронното фактуриране за всички транзакции между фирми (B2B).

Всички фирми и свободни професионалисти в Гърция вече няма да могат да издават хартиени или PDF фактури за своите бизнес клиенти. Те трябва да използват сертифицирани доставчици или платформата myDATA.

Фактурите трябва да се предават в реално време към цифровата платформа на AADE. Транзакции, които не са регистрирани чрез системата, няма да се признават за данъчни разходи. За дружествата, които не се съобразят с новите изисквания след крайната дата, са предвидени строги административни глоби, започващи от февруари.

Всяка продажба на стоки или предоставяне на услуги между гръцки фирми задължително се извършва чрез електронна фактура. Бизнесът, който получава стоката или услугата, е длъжен по закон да приеме електронния документ. Хартиени фактури за вътрешния пазар вече няма да имат данъчна стойност.

За страни извън ЕС електронното фактуриране е задължително. Всички сделки за износ или внос с партньори извън Европейския съюз трябва да бъдат отразени цифрово в системата myDATA, за да се осигури строг митнически и данъчен контрол.

За страни от ЕС към януари 2026 г. електронното фактуриране за европейски партньори остава незадължително (по избор). Това е съобразено с текущите европейски директиви (ViDA - VAT in the Digital Age), които все още позволяват гъвкавост при трансграничните транзакции в рамките на единния пазар, докато не бъде въведен единен стандарт за целия ЕС.

Българите, които имат фирми в Гърция, трябва да обърнат специално внимание на новите данъчни и счетоводни разпоредби, които влизат в сила в началото на 2026 г., тъй като те засягат пряко тяхната дейност. Ако фирмата предоставя услуги или продава стоки на физически лица в Гърция, тя трябва да има възможност да приема незабавни плащания чрез системата IRIS.

Тази стъпка е част от мащабната стратегия за 2026 г. за ограничаване на данъчните измами и укриването на ДДС чрез пълна дигитализация на търговския цикъл.