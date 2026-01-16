Симеон Дянков: Търговците вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби или нови закони

Може днес международните финансови агенции да ни вдигнат рейтинга

Преходът към еврото върви добре, политиците се забавиха, но банките са готови отдавна. Политиците ни в последния момент правят промени - например законът дава възможност да се глобяват недобросъвестни търговци, но не казва каква е базата на цената. Така търговците могат да се оправдаят: Ами вдигнаха се цените на пазар, заяви за БНТ Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш финансов министър.

Според него голяма част вдигнаха цените преди еврото. Инфлацията растеше, но сега се укроти. Търговците вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби или нови закони.

"В някои сектори цените ще се саморегулират, стига да има конкуренция, но увеличението на цените ще си остане.

Сега трябва да пишем бюджет за тази година, до март няма да имаме редовен - вероятно най-рано в средата на годината. До тогава с 5% ще се увеличат заплатите на държавните служители, защото инфлацията е 5%. МФ реши да използва българския индекс.

И всяка партия може да започне да предлага различни добавки - например БСП за Великден, друга партия - за общините. Това създава дефицит. Успяхме да убедим Европа за 3% дефицит и тя ни повярва - голям успех е еврозоната и за това правителство, и за този парламент, но да харчим по-разумно", обясни Дянков.

Той даде пример с резултатите от допитване до гражданите на последните 5 държави, приети в еврозоната, които са 5 г. в нея - над 80% от хората в тях одобряват. И на нас ще ни трябва време да го оценим.

"Неизбежно е да се увеличава данъчното бреме, голяма грешка беше на правителството, но е неизбежно. Нереално е политиците да правят сделки с бизнеса - всеки да си гледа работата. Бизнес организациите отказаха срещи с правителството и сега не сме в свръхдефицит.

В еврозоната финансовият министър първо праща проектобюджета в Брюксел. В еврото има плюс - и в началото, и след влизането се вдига рейтингът на държавата. Обикновено в петък - може днес международните финансови агенции да ни вдигнат рейтинга. Ако не ни вдигнат ни казват: Влязохте, но икономиката не върви, не се знаят приоритетите.

В момента 2/3 от страните в зоната са в свърхдефицит - това прави голяма част от големите и някои малки икономики в Европа. Все пак България заслужава да е в еврозоната.

Фискалният съвет сме в сградата на НС от вчера. За съжаление няма да си говорим за икономически растеж, а за това как да гласуваме. Не вярвам Румен Радев да напусне доброто си място, от което гледа спектакъла", каза Симеон Дянков.