Филмите на Sony Pictures ще отиват в Netflix след излъчването им по кината

Netflix и Sony обявиха многогодишно глобално лицензионно споразумение, според което игралните филми на Sony Pictures ще бъдат излъчвани в Netflix по целия свят след пълните им кинопремиери, пише The Hollywood Reporter.

Споразумението от 15 януари е разширение на сделката от 2021 г., по силата на която филмите на Sony се появяваха в Netflix в САЩ след кинопрожекциите и излизането им на домашни носители. Тази сделка, оценявана на 2.5 млрд. долара, изтича в края на 2026 г. година, а новото споразумение влиза в сила в началото на 2027 г. за американския пазар.

За международните територии глобалната сделка ще се въведе поетапно. Процесът ще започне по-късно тази година, когато правата за отделните пазари станат налични. Netflix, който вече държи правата за филми на Sony в Германия и в Югоизточна Азия, ще разполага с пълни глобални лицензионни права за каталога на студиото в началото на 2029 г.

Като част от споразумението, Netflix ще лицензира и права за избрани заглавия от филмовата и телевизионната библиотека на Sony Pictures Entertainment.

„Партньорството ни с Netflix винаги е било изключително ценно", заяви Пол Литман, изпълнителен вицепрезидент по глобалната дистрибуция в Sony Pictures Television.

Настоящата сделка между Netflix и Sony за САЩ донесе на платформата заглавия като „Никога повече", „Обичам да те мразя" и „Венъм: Последният танц". В нея е включен и дългоочакваният нов филм за Спайдърмен – „Нов ден".

По новото споразумение сред предстоящите заглавия на Sony, които ще се излъчват глобално в Netflix, са игралната версия на Nintendo, „Спайдърмен: През Спайдивселената" и поредицата от четири филма за „Бийтълс" на Сам Мендес.

„Нашите абонати по целия свят обичат филмите и предоставянето на ексклузивен достъп до обичаните продукции на Sony носи огромна стойност за техните абонаменти", каза Лорън Смит, вицепрезидент по лицензирането и програмната стратегия в Netflix.

Сделката със Sony идва в момент, когато Netflix е в процес на придобиване на Warner Bros Discovery в сделка на стойност 82.7 млрд. долара и се изправя срещу враждебна оферта за поглъщане от консорциума Paramount–Skydance.