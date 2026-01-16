Светослав Бенчев: Таван на цените на горивата е абсурдна идея

"167 депутата гласуваха за таван на цените на горивата. Това е абсурдна идея!", заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването "Твоят ден" по Нова нюз.

Той допълни, че проверил какви са били цените от началото на миналата година до края на 2025 г. и първите дни на януари. Според проверката му има спад от 8% в цените на дизела и бензина за една година.

От 1 януари промяната в цената на дизела е с 1 евроцент нагоре, а на бензина - с 1 надолу.

"Тоест няма причина за такива решения на Народното събрание", заключи Бенчев. Той обясни, че на свободния пазар, когато цените на горивата се вдигнат прекалено много и разходите на бензиностанцията не могат да бъдат покрити, търговецът има интерес да не продава продукта.

„Когато таванът на цените падне, защото той не може да се задържи за през цялото време, търговците започват да компенсират своите загуби, а това се случва с повишаване на цените", отговори експертът на въпрос относно закона против спекула, който депутатите приеха на първо четене. Той допълни, че това е икономиката и тя не може да се регулира със закон.

"Този текст в Закона не трябва да бъде приет. Ако бъде определен таван на цените, това ще засегне и много други сектори", беше категоричен Бенчев.

На запитване за глобалната картина на пазара на горивата Бенчев отговори, че се очаква да има излишък на предлагането на суров петрол, като се смята и че цените ще бъдат ниски.