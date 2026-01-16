ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на употребяваните електрически коли се изравниха с бензиновите

Георги Луканов

[email protected]

1816
Автоборсата в Горубляне

Все повече електрически автомобили се предлагат в един от най-големите интернет дилъри втора ръка в Европа AutoScout24, някои от тай на ниски цени. Цените на употребяваните електромобили през миналата година вече са станали близки до бензиновите коли по отношение на средната цена.

Иначе се отчита спад на цените на употребяваните автомобили  за почти всички видове задвижвания. Средните цени на употребяваните електрически автомобили са паднали с 8,3%. Дизеловите са надолу средно с 6%, меките хибриди (MHEV) с около 5%, докато хибридите (HEV) са паднали с 1,2%.

Изключение правят plug-in хибридите (PHEV), чиито цени са се повишили леко с 1,25%, докато колите с бензинови двигатели са останали почти на същата цена. 

В същото време, докато предлагането на превозни средства с двигатели с вътрешно горене намалява, броят на предлаганите електрифицираните коли нараства значително.

"За много купувачи навлизането в света на електрическата мобилност идва чрез пазара на употребявани автомобили", казва Алберто Санс де Лама, главен изпълнителен директор на AutoScout24.

Делът на употребяваните електрически коли в AutoScout24 се е увеличил почти пет пъти от 2020 г. насам. Гамата от хибриди също се е разширила миналата година. От друга страна, употребяваните бензинови и дизелови автомобили се предлагат малко по-рядко.

Цените на новите електрически автомобили също са паднали. Новите коли на ток са станали средно с 8,1% по-евтини на интернет платформата.

