Pirelli може да бъде изгонена от американския пазар

Pirelli е един от най-големите производители на гуми в света. Италианският производител обаче не е само италиански. Малко повече от една трета от компанията е собственост на Sinochem, китайския държавен химически гигант.

34-процентната собственост вече се е превърнала в основен проблем за САЩ, съобщава Financial Times. САЩ подготвят нови правила, които ще се отнасят до китайските технологии в превозните средства, а Pirelli рискува да бъде изключена от американския пазар поради големия дял на китайската собственост.

Ръководството на Pirelli се е опитало да намери начини за намаляване на влиянието на Sinochem. Освен всичко друго, е била обсъждана продажбата на китайския дял, но досега разговорите не са довели до конкретни решения.

САЩ представляват около една пета от общите приходи на Pirelli. Загубата на този пазар би била сериозен удар. САЩ са ключови за първокласните и високопроизводителни гуми, които са основният бизнес на Pirelli. Загубата на американския пазар не само би засегнала продажбите, но и би намалила статута на Pirelli като световен технологичен лидер, което е сериозен удар.

Новината идва часове след като Доналд Тръмп призова китайските автомобилни производители да построят фабрики в страната.