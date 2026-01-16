„Файненшъл таймс“: Франция твърди, че действията на САЩ срещу Гренландия могат да застрашат търговията с ЕС

Френският министър на икономиката, финансите, индустриалния, енергийния и цифровия суверенитет Ролан Лескюр предупреди американския си колега Скот Бесънт, че всеки ход, целящ завземането на Гренландия, би се равнявал на „пресичане на линия“, застрашаваща икономическите отношения на Европа с Вашингтон. Това съобщи днес в. „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Гренландия е суверенна част от суверенна държава, която е част от ЕС. Не могат да се правят шеги с това“, каза Лескюр пред финансовото издание.

На въпроса дали ЕС трябва да отвърне с икономически санкции, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп нахлуе в Гренландия, Лескюр заяви: „Няма да стигам дотам. Искам само да кажа, че ако това се случи, то със сигурност ще се озовем в един напълно нов свят и ще трябва да се адаптираме по подобаващ начин.“

Въпреки споровете с администрацията на Тръмп по всички въпроси - от Гренландия до митата и регулирането на технологичните гиганти - Лескюр продължава да твърди, че Европа все още трябва да работи със САЩ по споделени приоритети като например ръководената от Франция инициатива в рамките на Г-7 за намаляване на зависимостта от Китай по отношение на редкоземните материали.

„Диалогът трябва да продължи, стига да не се прекрачват граници, които не бива да се прекрачват“, каза той, отбелязвайки, че САЩ и Франция са близки съюзници от 250 години.

ЕС и САЩ имат най-големите двустранни търговски отношения в света, като общата търговия със стоки и услуги е надхвърлила 1,6 трилиона евро през 2024 г., според данни на ЕС. САЩ са най-големият експортен пазар на блока.

Тръмп плаши Европа през последните седмици, подчертавайки многократно, че САЩ ще поемат контрола върху Гренландия по един или друг начин, твърдейки, че това е въпрос на национална сигурност. За Лескюр плановете на Тръмп относно Гренландия са само поредният пример за това колко трудно е станало да се работи със САЩ заради това, което той нарече „парадокса“ на това как се държат - понякога като съюзник, а понякога като непредсказуем противник.

Друг критичен момент е регулирането на американските технологични гиганти от страна на ЕС. Лескюр каза, че Бесънт е заявил пред него, че американските компании „не обичат глобите“, очевидно визирайки финансовите санкции, наложени от блока на технологични гиганти като например 120 милиона евро за „Екс“ (X) на Илон Мъск през декември. „Казах му, че ще прилагаме европейските закони към всички компании, които правят бизнес в Европа“, подчерта френският финансов министър.