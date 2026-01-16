Българка продаде стартъп-а си за въглеродно счетоводство за 80 млн. евро

Първата сделка за продажба на българска компания през 2026 г. вече е факт. Базираният в Берлин стартъп за въглеродно счетоводство на българката Любомила Йорданова Plan A беше придобит от Diginex, лондонски доставчик на технологии за регулации в сферата на устойчивостта.

Сделката е за общо 80 млн. евро и се дели на 55 млн. евро в брой и акции в Diginex, както и допълнителен пакет от 25 млн. евро, обвързан с представянето на компанията, който ще бъде изплатен в рамките на следващите 2 години при постигане на определени оперативни и финансови цели.

Любомила Йорданова, която основава Plan A през 2017 г., ще продължи да бъде главен изпълнителен директор на компанията, след като тя стане част от Diginex, съобщава "Капитал".

Diginex също е основана през 2017 г. и предлага софтуерни решения, базирани на изкуствен интелект, за да подпомага бизнеса и правителствата в управлението на ESG (екологични, социални и управленски) данни, прозрачността на веригите на доставки и климатичното отчитане.

Бумът на въглеродното счетоводство приключи

Plan A беше част от вълната от проекти за въглеродно счетоводство, които привлякоха значителен инвеститорски интерес през 2021 и 2022 г., когато европейските директиви въведоха стандарти за отчитане на устойчивост.

През 2023 г. компанията затвори рунд от серия А в размер на 37 млн. евро, като част от инвеститорите в нея са Lightspeed Venture Partners, познат в България с капиталовложението си в първия български еднорог Payhawk, HV Capital, Deutsche Bank и Opera Tech Ventures, подразделението на BNP Paribas, което прави рискови инвестиции.

През последните две години интересът на инвеститорите към сектора намалява, защото част регулаторните изисквания към компаниите да отчитат ESG показатели отпадат. Европейският съюз например увеличи драматично прага за размера на компаниите, които са задължени да подават ESG отчети по директивата CSRD, с което работата на десетки решения се обезсмисля.

Консолидацията е донякъде естествен процес. "В нашата индустрия дефиницията за ESG непрекъснато се разширява. Докато преди съществуваха отделни компании за всяка специфична директива, днес тези ниши се обединяват. Вече е възможно да покриете широк спектър от изисквания само с няколко продукта, вместо да се нуждаете от стотици различни решения", обяснява момента Йорданова.

"Сложната геополитическа обстановка и несигурността в САЩ ни подтикнаха да потърсим по-стабилна структура. Управлението на комуникацията с 26 индивидуални акционери забавяше процесите. Обединяването на собствеността ни позволява да взимаме решения по-бързо и да действаме като единна сила," обяснява контекста на продажбата Йорданова.

Същият бранд под друга шапка

Сделката отнема около година. "Процесът по продажба беше мащабен - преговаряхме с над 100 компании с помощта на експерти по сливания и придобивания (M&A). Избрахме Diginex, защото те гарантират бъдещето на бранда. Plan A запазва своята идентичност, име и екип, което е от ключово значение за нашите 1500 корпоративни клиенти и техните 500 партньори по веригата на доставки." добавя Йорданова.

Компанията влиза и в нова роля - ще се възползва от консолидацията на пазара. "Вече не просто предлагаме софтуер, а се превръщаме в двигател на експанзията на Diginex в Европа. Нашата цел е да бъдем водещ глобален играч в сферата на регулаторните технологии (RegTech). Докато Plan A остава фокусът ни в ESG, чрез нови придобивания ще разширим портфолиото си и в области като киберсигурността", разказва Йорданова. Основните пазари на Plan A са в Европа - Германия, Швейцария, Австрия, България, Италия, Англия, Франция, като има покритие в няколко скандинавски държави, което предстои да разшири. Diginex пък покриват нуждите на азиатския пазар.

"С нашето присъединяване компанията стартира своята експанзия в ESG сектора в Европа. Ние поемаме отговорността за анализа на пазара и стратегическите решения, с които да отговорим на амбициите на Diginex да се превърне в глобален лидер в регулаторните технологии", добавя Йорданова. Това на практика означава Diginex да обобщава всички продукти, необходими на една компания, за да анализира своите данни и представяне и да бъде в крак със законодателството в Европа. "В този процес наша ключова отговорност ще бъде подборът и купуването на компании, които разбират и споделят тази визия. Фокусирани сме върху разширяване на портфолиото: докато Plan A покрива ESG нуждите, други проекти ще адресират области като киберсигурност и други специфични пазарни изисквания."

Очаква се до края на 2026 г. Diginex да е на печалба. "В този процес ние ще избираме да работим и да купуваме компании, които разбират тази амбиция", добавя Йорданова. "Но да го правим с уважение към продуктите, които са изградили. Има страшно много малки компании, които имат силна връзка със своите клиенти. Политиката ни не е да променяме позициониране и имена, а да съществуваме заедно с тях, което беше и ключов фактор за избора на Diginex като наш купувач".

Следващите две години

Йорданова остава начело на Plan A за поне още две години. "Предстои обявяването на допълнителен пакет от 25 млн. евро, обвързан с конкретни финансови резултати. Повечето от тези цели вече са почти достигнати чрез сделките, които сключихме в последните месеци", обяснява тя.

До края на този срок тя продължава да заема позиции на борда на няколко компании. "Имам опит в това да помагам на компании да се преструктурират и генерално да мислят как искат да изглеждат, това ме въодушевява като тема и паралелно с Diginex и Plan A оставям позициите си в няколко борда. Фокусът ми в следващите две години е Plan А да интегрира достатъчно компании, да достигнем стабилност и позициониране, за да създадем една печеливша структура", завършва Йорданова, която в последната година се заема с още няколко проекта, за които ще разкаже скоро.

"Моят личен ангажимент е през следващите две години да реализираме тези амбициозни планове, след което ще реша накъде да продължа професионалния си път".