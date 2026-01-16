ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион блъсна кола в Борисово, има тежко ранен

Toyota спря предварително затопляне на автомобилите в Германия

Луксозният SUV Toyota Century. Снимка:Toyota

Японският автомобилен производител Toyota е изключил функцията за предварителна климатизация на около 100 000 автомобила в Германия. Причината е, че дистанционното задействане на отоплението чрез приложение е забранено според действащите законови разпоредби, тъй като изисква работа на двигателя на празен ход.

Функцията беше достъпна за електрически и plug-in хибриди чрез приложенията MyToyota и Lexus Link Plus, но вече не се поддържа, за да се избегнат глоби и нарушения на екологичните правила.

Toyota обяснява, че е взела това решение поради правни изисквания и прилага клаузи в условията за ползване на приложението, които позволяват спиране на безплатни функции.

Говорителят на Toyota Ралф Мюлер потвърждава информацията пред AutoBild: „Предварителната климатизация е безплатна функция на приложенията MyToyota и Lexus Link Plus. Тази функция е достъпна за всички изцяло електрически и plug-in хибридни автомобили. При моделите с конвенционално задвижване тя може да бъде задействана само при запален двигател с вътрешно горене. Законодателят счита това за ненужна работа на двигателя на празен ход и генериране на емисии от отработените газове, което е забранено. Много потребители не са наясно с това. В Европа няма единна правна ситуация по отношение на този казус, за което информирахме потребителите със съответното известие в приложението. За да защитим потребителите си от потенциални глоби, деактивирахме функцията за засегнатите автомобили."

