Нощувките в туристическите обекти в ЕС през 2025 г. достигат рекордните 3,08 млрд.

През 2025 г. броят на нощувките в туристическите обекти в Европейския съюз е достигнал рекордните 3,08 милиарда, което представлява увеличение с 61,5 милиона, или 2 на сто, спрямо предходната година. Това показват предварителни оценки, публикувани днес от Евростат.

Ръстът се дължи основно на увеличението на нощувките на международни туристи, които са нараснали с 46,1 милиона, докато нощувките на гости други страни от ЕС са се увеличили с 15,4 милиона. Като цяло през 2025 г. нощувките в ЕС са били сравнително равномерно разпределени между международни гости (49 на сто) и местни туристи (51 на сто).

По вид на местата за настаняване, хотелите и сходните на тях обекти са регистрирали 1,9 милиарда нощувки, или 63 на сто от общия брой. Ваканционните жилища и другите места за краткосрочно настаняване са отчели 743 милиона нощувки (24 на сто), а къмпингите – 413 милиона (13 на сто), съобщи БТА.

В сравнение с 2024 г., броят на нощувките през 2025 г. се е увеличил в почти всички държави членки. Най-голям ръст е отчетен в Малта (10 на сто), Полша (7 на сто) и Латвия (6 на сто).

Намаление е регистрирано единствено в Румъния (1 на сто) и Ирландия (2 на сто), сочат данните на Евростат. За България очакваният ръст е малко над 4 на сто.