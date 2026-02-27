8 начина да си облекчите деня, ако сте претоварени с ангажименти

Ключовото в тях е, че ви помагат да не губите време и енергия за ненужни избори, решения, действия

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Чака ви напрегнат работен ден, имате ранна делова среща, бързате да излезете сутринта от вкъщи. За беля не успявате да намерите ключовете си. Губите време да търсите, нервирате се, енергията и ентусиазмът ви катастрофално спадат.

Изглежда сте пропуснали един обикновен, но изключително ефективен съвет за свръхзаети хора - да се стараете да сте подредени. Включително с вещите у дома и на работното място. Хаосът вреди по много начини от рано сутрин до късно вечер, може да ви провали и в служебния, и в личния живот.

1. Педантична подреденост

Някои хора са си подредени по природа, други са небрежни, дори обичат да им е разхвърляно. Само че не могат да си позволят този лукс, щом разполагат с малко време. Туткането в търсене на това-онова и изяжда ценни минути, и се отразява на настроението, пречи да започвате деня с позитивна нагласа.

Редът доказано облекчава живота. У дома и в работата си определете къде какво слагате и желязно спазвайте местата. Мотивирайте се, като си припомняте защо ви е този педантизъм - не си увеличавате стреса в без друго натоварения ден, като търсите нещо. Защо да си го причинявате, като е много по-лесно всичко да си е на точното място.

За мотивация и още нещо не забравяйте - мнозина началници вярват, че хаосът около човека издава хаос и у човека. Смятат, че е признак за духовна незрялост. Ако вашият мениджър е от тях, заради разхвърляното бюро подсъзнателно ви пише черна точка.

2. Еднакви дрехи

Виц разказва, че Дядо Коледа е мъж, понеже няма жена на света, която е съгласна да облича едни и същи дрехи за този празник всяка година. Но удобен съвет за хората с много ангажименти е да си купуват почти униформени тоалети за работа, за да не се чудят какво да изберат да облекат сутрин.

Тази препоръка повече допада на мъжете, но и жените могат да се възползват от нея, като гардеробът им е така композиран, че всичко лесно се съчетава.

Другият начин е да си определите дрехи за всеки ден от седмицата, да ги приготвяте от вечерта и сутрин да не се колебаете какво да сложите. Отървавате се от необходимостта да взимате решения за дреболии.

3. Включване на автопилот

Наистина ще облекчите всекидневието си, ако не ви се налага да взимате излишни решения. Още от вкъщи може да си създадете рутина как действате и си съставите часови график, който желязно спазвате.

В него трябва да има и резерв от време за непредвидени случки. Нищо не изнервя така заетия човек, както бързането и закъсняването.

4. Алгоритъм за действие

Ако работата ви не е от онези, при които се налага всеки ден да действате по различен начин, защото стават неочаквани събития, организирайте си я по един и същи възможно най-рационален начин.

Примерно винаги започвате с преглед на служебни съобщения, не се чудите с какво. Така влизате по-уверено в делови ритъм.

Редът е спасение не само в смисъл на неразхвърляни вещи, а и като действия, защото дава спокойствие, че знаете какво правите, уверяват психолозите.

5. План за всеки следващ ден от предишния

Експертите по тайм мениджмънт твърдят, че много рационализирате използването на времето си и вдигате продуктивността си, щом преди да си тръгнете от работа, отделите минути да си направите план и график на задачите за следващия ден.

Освен време и колебания на другата сутрин, си спестявате и подсъзнателно напрежение вечерта и през нощта, понеже сте съвсем наясно какво ви очаква. Планът е своеобразна котва срещу неизвестността, дава предвидимост и вдъхва самочувствие, че ще се справите, макар че сте затрупани с ангажименти.

Подредеността е в основата на стратегиите за оптимизация на японския психолог, експерт по управление на времето и ефективност Хироюки Хирано, които вдигат продуктивността 8 пъти. (Японският метод 5С вдига 8 пъти професионалната продуктивност)

6. Опит за промяна на философията

Много е трудно зрял човек да променя характера си, но щом сте в режим на свръхзаетост, се налага - за да постигате успех, а и за да не увредите здравето си.

Всички експертни препоръки от 1 до 5 могат да бъдат изпълнени, ако осъзнаете дали не сте от типа "импровизатор". А ако сте, трябва да пожелаете да внесете поне малко елементи на подреденост в живота си.

Импровизаторът вярва, че плановете са това, на което вселената се надсмива, докато човек ги крои. Той всичко подхваща без предварителни кроежи и графици, обикновено в последния възможен момент и го прави, както му диктува моментното настроение. На него в природата му е заложена творческата нагласа. Когато нещо е планирано, сякаш вече се е случило и повече не е интересно.

Този тип хора обаче успяват обикновено само в творчески професии, защото в другите артистичният хаос е противопоказен. Но дори в творческите професии при голяма заетост неорганизираните се провалят или пък ги сполита прегаряне от пренатоварване, предизвикано от липсата на подготовка и организация.

Затова пробвайте да промените нагласата си, а след това и навиците си.

7. Ликвидация на старите навици чрез нови

След като решите, че импровизаторството не ви помага да се справяте и са ви нужни нови начини на действие, не се хвърляйте стремглаво към коренни промени. Трябва да е плавно, за да ви се получи. Може да започнете да планирате главното и да си позволявате импровизации само в детайлите.

Доста воля ще ви е нужна, но приложете азбучното правило, че стар навик се изгонва само ако му противопоставите нов. Да речем, като си определите едно място за ключовете и ги слагате там, щом влезете в къщи, вместо да ги захвърляте, където ви попадне, а после да ги търсите.

8. Екстремно хоби

Психолозите обръщат внимание на още нещо, върху което да работите, ако сте от типа импровизатор - да намерите с какво да си доставяте адреналин в свободното време.

Този съвет изглежда абсурден - свръхзаетият човек, вместо да си почине, да се занимава с нещо трудно и опасно.

Логиката е, че обикновено импровизаторът е такъв, защото има необходимост да си доставя емоции, като изпитва потенциала си да се справя в екстремни условия. Сам си ги е направил екстремни, понеже не е планирал, но пък вече има тръпка дали ще успее, нужда от креативност, гъвкавост, бързина, смелост. Това му доставя удоволствие. Но най-често е противопоказно в работата.

Именно за да не рискувате да се проваляте, търсете адреналин в извънработно време. Той ще ви засити "глада" и в деловите си ангажименти имате шанс да станете по-организирани.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

12 упражнения да развиете лидерския си потенциал

Трикове срещу психофеномена "Яд ме е, че се ядосвам"

Това (съмнително) удоволствие "работа в екип"

Служебният роман – за и против, против, против

Кога и как да искате съвет от шефа, без да се излагате

Техниката на удължено мълчание помага да сте по-убедителни

Дай, шефе, дай, или вярната стратегия да договорите по-висока заплата

Сравняването - безполезна умствена нагласа за кариерата

Много приоритети – хилав успех

И в социалните мрежи може да си подритнете трудовата книжка

Лесни трикове за самоувереност - важното качество за професионален успех