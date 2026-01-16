Над 1 800 изложители взеха участие в 100-годишния юбилей на "Зелената седмица" в Берлин

Министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов откри българския щанд. Страната ни взема участие в изложението за 35-и път, тази година с 15 производителя

Над 1 800 изложители, представящи повече от 100 000 продукта от цял ​​свят, взеха участие в международното изложение „Зелена седмица" в Берлин, което отбелязва своята 100-годишнина. Тази година то се провежда в периода 16–25 януари.

Българският национален щанд на изложението, в което страната ни участва за 35-и път, бе открит лично от министъра на земеделието и храните в оставка Георги Тахов.

"Изложението наистина тази година отбеляза своята 100-годишнина, което говори именно за неговата устойчивост във времето и за това, че България като част от Европейския съюз, като една силно развита, бих казал земеделска държава, намира своето място именно на подобни форуми", каза Тахов пред журналисти.

Агроминистърът обърна внимание, че щандът е изцяло финансиран от Министерството на земеделието и храните, което това давало предимство на българските земеделски производители да могат да покажат своята стока и своята продукция на тези европейски пазари през тези форуми.

По време на официалното откриване българският щанд беше посетен от федералния министър на земеделието, прехраната и родината на Германия Алоис Райнер като част от официалната обиколка. Сред официалните гости бяха още управляващият кмет на Берлин Кай Вегнер, европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, президентът на Асоциацията на германските фермери Йоахим Руквид, д-р Кристиан фон Бьотихер, председател на Федералната асоциация на германската хранително-вкусова промишленост и д-р Марио Тобиас, изпълнителен директор на Панаир Берлин.

"Ние сме много актуални в Германия като страната, която се присъедини към еврозоната, страната, която успешно защити присъединяване към Шенген", каза и Григор Порожанов, посланикът на България в Германия, който също присъства на щанда.

Той е убеден, че участието ни на подобни изложения е много важно за нас като държава, защото ни представя пред света. "Това не е само участие, което подкрепя нашите производители, това е участие, което подкрепя и дипломацията на България. И в този смисъл се радвам на това, че продължава тази традиция от страна на Министерството на земеделието и храните", допълни той.

Щандът ни е с площ от 140 кв. м. В рамките на националното участие 15 български производители представят висококачествени млечни и месни продукти, вина и биологични вина, пчелен мед и пчелни продукти, биохрани, розово масло, етерични и студено пресовани масла, ароматни води, натурална козметика и други традиционни и иновативни продукти от българския агрохранителен сектор.