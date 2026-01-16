Георги Тахов: Не очаквам у нас да има големи сътресения заради Меркосур

Да, наши фермери се готвят да участват на този протест и това е абсолютно тяхно право.

Това коментира министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов пред журналисти в Берлин, където от 16 до 25 януари се провежда международното изложение „Зелена седмица", на което България има свой щанд. Думите на Тахов са по повод готвения протест от земеделски производители на 20 януари в Страсбург заради сделката с Меркосур.

Това ще бъде общоевропейски протест, който е организиран от Copa Cogeca. Нашите фермери, в частност зърнопроизводителите и представители на други браншови организации, като част от тази организация, ще подкрепят това действане. Сделката с Меркосур е тема, която се дискутира на ниво Европа, Европейска комисия и Европейски съюз повече от 25 години. Само искам да припомня, че решенията, подписване на споразумението с Меркосур, чисто в исторически план като експертно решение е взето 2019 година, а чисто като политическото решение е взето 2020 година, което в момента се надгражда.

Така че това не са разговори, които са започнали сега в този мандат на това правителство или в този мандат на тази комисия", коментира министърът.

Даде и данни за българския износ и внос за страни-членки от Меркосур. "Износът е почти незначителен. Вносът по същия начин, вносът и износът като търговско салдо са под 1% от общия внос на всички стоки, които внасяме. Така че аз не очаквам това да повлияе много драматично към пазара у нас. Но да не забравяме, че ЕК изгради защитни механизми, които са на база регламент и когато се видят ценови колебания на пазара, той ще бъде задействан, и нашите земеделски производители ще бъдат координирани", увери министърът. И повтори още веднъж, че не очаква в България да има особени сътресения.

"Това, което мога да кажа е, че винаги съм защитавал позицията, че при наистина едни пазарни колебания нашите земеделски производители и фермери, трябва да бъдат адекватно защитени, да запазят своята конкурентоспособност", добави Тахов.

По думите му Меркосур не е споразумение между България и държавите, които съставляват Меркосур. Меркосур, това е търговско споразумение между държави-членки на Европейския съюз и държавите, които съставляват организацията Меркосур. "Да не забравяме, че погледнато в европейски мащаб, това означава една територия и едно население от над 700 милиона човека, които съставляват държавите-членки на Меркосур и това е един пазар, който именно днес, в тази тази геополитическа обстановка Европейският съюз и Европейската комисия виждат в този пазар една диверсификация на търговските сделки и доставки", поясни агроминистърът.

"Така че тука се отварят нови възможности за държави-членки на Съюза, които ще могат да продават на една наистина голяма територия. Тук по-скоро важното е следното. Да, Европейски съюз разширява сферата си на влияние и сферата си на пазар. Важно е ние като държава-членка наистина да бъдем достатъчно адекватни и да защитаваме интересите на нашите земеделски производители по начин, по който да не допускаме да влизат стоки, които по някакъв начин са компрометирани от гледна точка на неотговаряне на изискванията, които са на европейските директиви", каза министърът и припомни европейските държави колко регламенти спазват -за хуманно отношение към животните, неизползване на определени препарати и пестициди и др.

"Именно тук, вече това ще бъде функцията на регулаторните органи на ниво ЕС, които да следват тази политика", каза още той.