Изобретиха "смарт сутиен" против изневяра, откопчава се с пръстов отпечатък (Видео)

4040
Сутиенът против изневяра Кадър: Ютуб/Leak Live

През последните няколко седмици интересно японско изобретение "взриви" социалните мрежи -  смарт сутиен, който може да бъде отворен само с предварително зададен пръстен отпечатък. 

Изобретението е дело на студентката Юки Айзава, която съчетава експериментален дизайн и чувство за хумор. 

Представен като устройство „против изневяра", този сутиен не е предназначен за продажба. Той е концептуален прототип, замислен по-скоро като творческо изследване, отколкото като практическо решение. Зад закачливия му външен вид се крие идея, достатъчно силна, за да предизвика глобален дебат.

Първото видео на сутиена бързо се разпространи в социалните мрежи. До дни снимки на интересното изобретение предизвикаха контрастни мнения сред обществото. 

Някои интернет потребители аплодираха смелостта и оригиналността на концепцията, докато други изразиха дълбоко безпокойство.

Коментарите варират от ирония до загриженост: за едни това е забавна, футуристична шега, а за други – зловещ символ на контрол в любовните истории. 

На закопчалката на сутиена има прикачено устройство за пръстов отпечатък. Ако то разпознае пръста, сутиенът се откопчава. 

Сутиенът против изневяра Кадър: Ютуб/Leak Live

