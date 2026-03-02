Издънили сте се? Съобщете умно на шефа

Най-леко минава, ако веднага предложите решение за изход от кризата

Човек и добре да работи, все някога му се случва с нещо да не се справи. Това е удар върху самочувствието му на професионалист, често има лоши финансови последствия. Но особено неприятната част е, че шефът трябва да научи за издънката.

За да минимизирате щетите, трябва по най-бързия начин сами да признаете на началника, че нещата са се объркали. По-добре да го чуе от вас, отколкото от някой колега. А все ще се намери кой да ви натопи - защото това засяга собствената му работа, защото не ви харесва или защото просто обича да "споделя" с шефа.

Бързината обаче не предполага необмислени признания. Овладейте паниката, колкото и сериозен да е проблемът. Правилната тактика предполага колкото е по-сериозен, толкова по-спокойно да действате.

Направете си бърз план как ще поднесете съобщението и как ще проведете разговора.

Като влезете при началника, накратко обяснете каква е била задачата и защо не изпълнена. Пристъпете направо към темата, никакви уводи и ала-бала разговори за времето навън. Вие сте при шефа по важен въпрос и се отнасяте много отговорно към него.

След като сте обявили издънката още с първото изречение, стегнато изложете как сте се опитвали да разрешите кризата и защо не сте успели досега. И веднага препоръчайте конкретно решение или даже две възможности, за които искате мнението на началника си.

Какво постигате с така построен разговор?

Първо, честно си признавате.

Второ, давате да се разбере, че не тичате веднага да се оплаквате или да искате помощ, а сте се постарали са ми да се справите.

Трето, бързо предлагате какво да се прави.

Всеки мениджър знае, че никой не е застрахован от усложнения и провали. И всеки мениджър предпочита не да му стоварват проблеми, а да му предлагат изход от тях. Така съвсем естествено главната обсъждана тема ще стане какво да се прави, а не какво и защо се случи. (Имайте готовност обаче шефът да се върне към това, когато кризата отмине. Непременно ще повдигне въпроса, ако е съзрял типова ваша или на екипа грешка. А още по-сигурно е, че ще има изначален разбор, ако нещата не приключат успешно.)

Насочвайки разговора към възможните решения и алтернативи, посочете всички "за" и "против", потенциалните пречки, нужните нови ресурси за изпълнението. Така началникът ще разбере, че внимателно сте обмислили всичко.

Наблегнете на ползите, които може да извлечете от ситуацията. Понякога наистина важи поговорката "Всяко зло за добро". Извадете това добро на преден план, ако го има.

Накрая поемете отговорност за резултатите, като изтъкнете, че ще направите всичко, за да изпълните задачата.

След това е ред на шефа ви да говори. Добрият мениджър вероятно ще зададе още няколко въпроса и ще приеме или отхвърли предложението ви.

В първия случай го ангажирайте да съучаства - като го попитате нещо, дори да е назначително, той ще остане с впечатлението, че ви помага и решението е общо. Това има значение, особено ако крайният изход от проблема се окаже неуспешен.

При положение че отхвърли предложението ви за решение, заемете позата "Ти си шефът, ти най-добре знаеш, затова съм тук". След въпроса "Какво да правя, помогнете ми" (не забравяте думата "помощ") чинно си запишете инструкциите. И се постарайте стриктно да ги изпълните.

В никакъв случай не започвайте да спорите, да защитавате своето предложение и да критикувате неговото решение. Не забравяйте защо сте тук - защото не се справили със задачата, няма значение поради обективни или субективни причини. Не е сега моментът да се правите на умник.

Мълчете си и пред често срещания вид началници, които първо казват, че отхвърлят решението, малко го видоизменят и накрая нареждат на подчинения си да свърши по същество това, което той самият е предложил. И за подобни разбори не е сега времето, макар че шефът ви сигурно постъпва така с идеите ви във всички ситуации.

Има вероятност за трети вариант в края на вашето изложение - шефът да каже "Не знам, оправяй се". Е, тогава работите с лош мениджър и по-добре веднага да се огледате за ново място.

