Белият дом: Митата от 25% върху полупроводници са първа фаза от действията за защита на сектора

Белият дом Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Въведената  от Министерството на търговията на САЩ национална тарифа за сигурност от 25 на сто върху някои високотехнологични полупроводници, която бе оповестена в сряда, е „първа фаза“ от действията за защита на сектора. Това заяви високопоставено лице от Белия дом, цитирано от Ройтерс, като добави, че тази стъпка може да бъде последвана от обявяването на други мерки в зависимост от резултатите от преговорите с други страни и компании

Високопоставеното лице, пожелало анонимност, каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашвал да наложи мита от 100 на сто върху чиповете, които не са произведени в САЩ, тъй като се стреми да увеличи местното производство на полупроводници, съобщи БТА. 

