Китай спря да купува електроенергия от Русия

Китай напълно спря вноса на електроенергия от Русия от 1 януари, отказвайки дори да закупи минималните договорни обеми (приблизително 12 мегавата), съобщава "Комерсант", позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Според тях, износът на електроенергия за Китай е малко вероятно да се възобнови през 2026 г. Източници на "Комерсант" посочват като основна причина за спирането на доставките покачването на експортните цени, които надвишават вътрешните цени на електроенергията в Китай, което прави по-нататъшните покупки нерентабилни за Пекин.

Досега Интер РАО изнасяше излишък от електроенергия от руския Далечен изток за Китай. Договорът е подписан с китайската държавна мрежова корпорация през 2012 г. и е валиден до 2037 г. През целия период е планирано да бъдат доставени на Китай приблизително 100 милиарда киловатчаса, или приблизително четири милиарда киловатчаса годишно.

„Страните в момента активно проучват възможности за търговия с електроенергия. Прекратяване на договора за износ по инициатива на руската страна не се планира. Китайската страна, с която сме в постоянна комуникация, също не е изразила интерес за прекратяване на договора", заявиха от Интер РАО.

Компанията добави, че потреблението на електроенергия в енергийната система на Далечния изток нараства с ускорени темпове и има недостиг на производство, което е довело до намаляване на експортния капацитет и ограничени доставки за Китай.

Според „Комерсант" от 2012 до 2020 г. износът за Китай е бил средно три милиарда киловатчаса годишно. През 2021 г. доставките са се увеличили с 30%, след като Китай е поискал увеличаване на износа, за да покрие енергийния недостиг в североизточните райони. Доставките достигнаха пик от 4,7 милиарда киловатчаса през 2022 г. Договорът първоначално беше предназначен за продажба на излишък от електроенергия, но поради недостиг на капацитет в електропреносната мрежа на Далечния изток, износът намаля от август 2023 г., достигайки минимум през 2025 г.

Според анализатори, интервюирани от вестника, обемите на доставките на електроенергия от Русия за Китай остават доста малки в сравнение с вътрешното производство на Китай, така че „от гледна точка на баланса, китайската електропреносна мрежа може да замести тези обеми", пише meduza.io.