Добивът на турски газ от Черно море ще бъде удвоен през 2026 г.

Министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар заяви в интервю за турската държавна телевизия „ТРТ Хабер, че през 2026 г. страната ще увеличи значително добивите си на газ и целта ѝ е да увеличи двойно добива от залежите си в Черно море. Той подчерта, че в същото време Турция ще продължи доставките на газ и отвън, използвайки най-подходящите източници с най-добри цени.

Енергийният министър прогнозира, че 2026 г. ще бъде повратна по отношение на включването на добивите от собствените залежи на страната към газопреносната система. Той обяви, че е приключила първата фаза по сондажите на газ в турската акватория на Черно море.

„Целта ни при тази първа фаза са добивът и преработката на 10 млн. кубични метра газ на ден“, заяви енергийният министър.

Той уточни, че за добива на газ от Черно море са необходими сериозни инвестиции и технически капацитет заради спецификите на находището, но определи този проект като много важен за страната и от геостратегическа гледна точка, съобщи БТА.

„През 2026 г. ще удвоим производствения и добивния си капацитет. Тоест производството от 10 млн. кубични метра дневно ще стане 20 млн. кубични метра, а вместо потребителските нужди на 4 милиона домакинства, ще бъдат покрити потребителските нужди на 8 милиона. Така черноморският газ ще посрещне много важна част от нуждите. През 2028 г. планираме този капацитет да бъде увеличен четворно (от 10 на 40 млн. кубични метра газ на ден – бел. ред.). Видно е, че по този начин ще бъдат посрещнати нуждите на 16 или 17 млн. домакинства. Това е картина, която почива на данните за находищата, които сме открили до този момент. Планирането за това е напълно готово“, каза енергийният министър.

Енергийният министър съобщи, че е разработена програма за шест нови сондажа в източната част на Черно море. Там ще бъдат изпратени пет кораба. Целта е сондажите да достигнат такива обеми, че страната сама да посреща собствените си нужди от газ.

„Тези шест нови сондажа означават шест нови надежди за находища, очаквания и работа“, уточни той.

Находището в Сакария, Северозападна Турция, също беше определено от Алпарслан Байрактар като едно от ключовите, където добивният и производственият капацитет ще бъдат увеличени.

Продължава подписването на споразумения, чрез които Турция да получава газ и от източници от други държави на добри цени. По думите на Алпарслан Байрактар едно от важните споразумения в тази посока е подписано с Азербайджан в началото на годината. То ще влезе в сила от 2029 г. и предвижда доставки 2,25 млрд. кубични метра газ.

През изминалата година са подписани също дългосрочни споразумения за доставка на втечнен газ.

„По-специално подписахме дългосрочно споразумение за доставки на втечнен газ от САЩ. Започваме през 2027 г. като споразумението бъде удължено до 2030 и 2040 г. Подписването на подобни споразумения за втечнен газ ще продължи и през 2026 г. Тоест, когато намерим подходящо находище, когато намерим евтин втечнен газ, ще преминаваме към полагането на подписи. Преразглеждаме споразумението ни с Алжир. На дневен ред е удължаването му. Надаваме се, че ще успеем да се възползваме от различни източници. Настоящата година ще бъде много важна и по отношение на доставките на по-големи количества газ и от Туркменистан“, заяви енергийният министър.

През 2026 г. Турция ще извърши първите си сондажи в Сомалия. Министърът на енергетиката прогнозира, че това ще се случи през април или май, тъй като корабът ще отплава през февруари и ще трябва да премине през Гибралтар, за да достигне до Сомалия. През тази година са планирани също така сондажи на три терена в акваторията на Пакистан.

Ще бъдат извършени и проучвания, при които се очаква да бъдат открити залежи на петрол в Диарбекир.

Според министъра на енергетиката домакинството на срещата за климата COP 31, на която Турция ще бъде домакин през 2026 г., ще бъде важна и по отношение на дебата за възобновяемите източници на енергия. Той подчерта, че Анкара отдава голямо значение както на това, така и на увеличаването на дела на атомната енергия. В този контекст Алпарслан Байрактар коментира и етапа, до който достигна изграждането на АЕЦ „Аккую“ в Мерсин, която ще бъде първата турска атомна електрическа централа.

„В понеделник ще бъдем в Аккую. Отново ще проследим дейностите на терен. Постигнахме голям напредък. Подготовката на първия реактор е приключила на 95 процента. Тоест с всички наши сили и с усилията на целия ни екип ние си поставяме за цел да въведем в експлоатация първия реактор. Производството на атомна енергия е много трудна работа, а в международен аспект зад него стоят стандарти, които са много стриктно начертани“, заяви Байрактар.

Министърът на енергетиката на Турция обяви, че руската енергийна компания „Росатом“ иска да пренесе опита си от „Аккую“ и в Синоп (на брега на югоизточната част на Черно море), където Турция също планира изграждането на атомна електрическа централа. Според него обаче предстои да бъдат проведени разговори и с други държави, които проявяват интерес към проекта като Южна Корея, Франция, САЩ, Китай и в срок от 6 до 12 месеца бъде взето решение.

По отношение на добива и преработката на редкоземни метали от находището в Бейликова, окръг Ескишехир, където са открити залежи на 10 от 17-те редкоземни елемента, през 2026 г. Турция си поставя за цел да преработва по 10 хиляди тона пръст, в която те се съдържат.

Подобрявайки своя капацитет и поставяйки нови рекорди в производството на зелена енергия, Турция си поставя за цел до 2035 г. да произвежда 120 хил. мегавата енергия от възобновяеми източници.

„За да достигнем до тази цел, която беше поставена от президента Ердоган, всяка година трябва да изграждаме съоръжения с капацитет 8-9 хил. мегавата“, каза Байрактар и поясни, че този план се осъществява.

През февруари се очаква турският президент Реджеп Ердоган отново да посети Персийския залив, където при обиколката му през октомври бяха подписани редица споразумения за сътрудничество в областта на енергетиката. Предвидено е през 2026 г. към тях да бъдат добавени нови.

„Поставяме си за цел да бъде подписано споразумение, по което работим от дълго време – за изграждането на соларен проект с капацитет от 5000 мегавата. Първоначалният етап предвижда изграждането на две съоръжения от по 1000 мегавата в два различни града или общо от 2000 мегавата“, заяви енергийният министър.

Според него този международен проект ще доведе до най-ниските цени на тока в историята на Турция.