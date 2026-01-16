ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5 са офертите за основния ремонт на тунел „Траянови врата" на АМ „Тракия"

Тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия"

5 са офертите в обществената поръчка за проектиране и строителство при основния ремонт на тунел „Траянови врата" на АМ „Тракия". Предложенията са на:

Обединение „ТУНЕЛ ГРУП 2026", в което участват: „ДЖИ ПИ ГРУП" АД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;

„СТЕНОС" ДЗЗД, в което са: „ВДХ" АД, „ХИДРОСТРОЙ" АД и „Вахостав-СK" АД;

„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД;

Сдружение „Траянови врата 2025", с участници: „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА" ООД и „ТОДИНИ КОСТРУЦИОНИ ГЕНЕРАЛИ" С.п.А.;

„ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД;

Основният ремонт на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. Ще бъдат обновени асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация. След реализацията на основния ремонт тунелът ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.

Тунел „Траянови врата" е при 53-и км на АМ „Тракия" и е в експлоатация от 40 години – от 1985 г. Дължината на тръбата за Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996-1997 г. Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002-2003 г. Съоръжението има по 3 ленти за движение във всяка тръба.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 40 433 152,49 евро без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни. Средствата за основния ремонт на тунел „Траянови врати" на АМ „Тракия" ще бъдат от републиканския бюджет.

