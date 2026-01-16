С 25% се увеличават средствата по културната програма "Мобилност" на Столичната община

С 25% се увеличават средствата по програма "Мобилност" на Столичната община и ще достигнат 93 000 евро, съобщи заместник-кметът по култура и образование Благородна Здравкова.

Това е важна стъпка в подкрепа на международната реализация на софийските артисти и културни оператори и в отварянето на столицата ни към световната културна сцена, коментира ресорният зам.-кмет. Тя припомни, че през пилотното издание на програмата миналата година Общината е подкрепила 61 проекта – участия на български творци в престижни международни форуми и фестивали, както и гостувания в София на изключителни съвременни артисти от цял свят, съобщава БТА.

Здравкова отбеляза, че с увеличаването на средствата ще бъде дадена реална възможност на повече софийски творци да покажат таланта си зад граница и да направят важна крачка в професионалното си развитие.

От Столичната община припомнят, че програма "Мобилност" е обособена като самостоятелна програма през 2024 г. основна цел ефективно и целогодишно участие на културния сектор в международния и вътрешен културен диалог и обмен, както и позициониране на София като културна дестинация. През миналата година програмата подкрепя 61 проекта на обща стойност 145 000 лева. Бенефициенти са 40 културни организации и индивидуални артисти и групи за участие. От тези 61 проекта половината се осъществяват в европейски държави, а девет проекта са с дестинации извън Европа в страни като Канада, САЩ, Япония, Южна Корея Китай.